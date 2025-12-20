Phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng trên vùng đất Quần Tín

Di tích lịch sử cách mạng Khu lưu niệm Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (thời kỳ 1947-1954) tại làng Quần Tín là niềm tự hào của cán bộ, Nhân dân xã Thọ Ngọc. Thời gian qua, được sự quan tâm của Nhà nước và Nhân dân, di tích này được tu bổ, tôn tạo khang trang đáp ứng niềm mong ước của người dân trong và ngoài xã.

Cô và trò Trường THCS Thọ Cường tham quan, trải nghiệm tại Di tích lịch sử cách mạng Khu lưu niệm Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Theo tài liệu lưu giữ tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thọ Ngọc, làng Quần Tín được hình thành và phát triển cách đây hàng trăm năm. Tương truyền, khi đi qua làng Quần Tín chiêu mộ thêm binh lính để tiếp tục cuộc kháng chiến chống giặc Minh, Lê Lợi và binh lính đã nghỉ tại đây và được Nhân dân tận tình giúp đỡ. Đêm hôm ấy, Lê Lợi được Thành hoàng làng báo mộng: “Sáng sớm nhà ngươi ra giếng làng, thấy làn khói bốc lên từ giếng bay về hướng nào, thì tiến quân về hướng ấy, ắt sẽ thắng trận”. Tin theo, nghĩa quân Lam Sơn đã tiến quân theo hướng khói bay và giành chiến thắng trong trận chiến với quân giặc. Sau đó, Lê Lợi trở lại và ban sắc phong đặt tên cho làng là Quần Tín. Từ đó đến nay, dân làng Quần Tín lấy ngày 10 tháng giêng làm ngày hội truyền thống của làng.

Trải qua bao biến cố của lịch sử, Nhân dân làng Quần Tín luôn đoàn kết xây dựng làng ngày càng phát triển. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ năm 1946, khu IV nói chung và Thanh Hóa nói riêng là vùng tự do, vì thế nhiều cơ quan Trung ương và Hà Nội đã chọn làm nơi sơ tán. Làng Quần Tín là nơi tập hợp văn nghệ sĩ lớn của cả nước - một trung tâm đào tạo cán bộ văn hóa cho công cuộc kháng chiến và kiến quốc sau này. Thời điểm đó, nơi đây là trụ sở làm việc của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (sau này là Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam).

Từ trung tâm đào tạo cán bộ văn hóa này, nhiều học viên đã thành đạt, trở thành những người nổi tiếng trên các lĩnh vực, như các đồng chí: Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Mạnh Cầm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao... cùng nhiều nhà văn, nhà thơ khác.

Khi các cơ quan, đơn vị về làng Quần Tín sơ tán, trong làng có hơn 30 hộ dân luôn có các văn nghệ sĩ, nhà chính trị sinh sống. Các hộ dân luôn xem họ là những người thân trong gia đình và tận tình giúp đỡ. Thời gian trôi qua khiến một số ngôi nhà cổ vốn là nơi ở của những văn nghệ sĩ thời ấy đã tháo dỡ xây mới hiện đại hoặc chuyển đổi sang làm nhà thờ họ.

Được sự quan tâm của Nhà nước, tháng 7/2024, địa điểm Khu lưu niệm Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (thời kỳ 1947-1954) làng Quần Tín được khôi phục, tu bổ.

Nhận thức được trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, Trường THCS Thọ Cường, xã Thọ Ngọc luôn chú trọng giáo dục giá trị của Di tích lịch sử cách mạng Khu lưu niệm Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam thông qua lồng ghép trong các môn khoa học xã hội và tổ chức cho học sinh tham quan tại di tích. Đồng thời, nhà trường phối hợp với Đoàn xã Thọ Ngọc huy động học sinh thường xuyên quét dọn, vệ sinh môi trường xung quanh khu di tích.

Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc Lê Hữu Hùng cho biết: “Để bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử cách mạng Khu lưu niệm Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, thời gian tới xã Thọ Ngọc tiếp tục vận động Nhân dân chỉnh trang khuôn viên, trồng hoa, cây cảnh tạo diện mạo mới cho di tích. Chú trọng kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xâm hại di tích. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục giá trị của di tích để học sinh biết và có những hành động thiết thực gìn giữ và phát huy"...

Bài và ảnh: Nguyễn Anh