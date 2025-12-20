Tăng sức hấp dẫn cho các tour Tết Dương lịch 2026

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 chỉ có 1 ngày, do vậy, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực làm mới chương trình tour và đưa ra thị trường nhiều combo kích cầu hấp dẫn. Trong đó, các hành trình du lịch ngắn, giàu chiều sâu trải nghiệm đang trở thành lựa chọn của đông đảo du khách.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn được đông đảo du khách ưu tiên lựa chọn với tiện ích đồng bộ, cùng chuỗi sự kiện chào năm mới 2026.

Với thời gian nghỉ ngắn, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã tập trung làm mới, tăng sức hấp dẫn cho các tour du lịch văn hóa, lịch sử - tâm linh và sinh thái cộng đồng. Được biết, kỳ nghỉ này các doanh nghiệp lữ hành sẽ tập trung cho các tour nội tỉnh truyền thống, khám phá thiên nhiên kết hợp sự kiện đếm ngược chào năm mới, phù hợp với quỹ thời gian hạn hẹp, song vẫn đáp ứng nhu cầu của du khách. Cùng với xây dựng sản phẩm, chiến lược giá và combo ưu đãi là những “đòn bẩy” quan trọng giúp kích cầu du lịch trong dịp Tết Dương lịch sắp tới. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và doanh nghiệp lữ hành triển khai chương trình ưu đãi từ 15% - 30% cho dịch vụ lưu trú, tour và các dịch vụ kèm theo trong tháng 12 và kỳ nghỉ đầu năm mới, khuyến khích khách đặt dịch vụ sớm và lựa chọn các combo trọn gói.

Theo ông Vũ Văn Bình, Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành tỉnh, các chương trình ưu đãi kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 được các doanh nghiệp lữ hành tập trung khai thác là city tour, combo dịch vụ bao gồm lưu trú, ăn uống, trải nghiệm, vé tham quan và vận chuyển. Những ưu đãi này không chỉ giúp giảm chi phí cho du khách mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng tour chất lượng hơn. Đặc biệt, nhằm kích cầu lưu trú và gia tăng sử dụng dịch vụ, nhiều tour nghỉ dưỡng tại Khu Du lịch biển Sầm Sơn và Hải Tiến sẽ nối tour đến phường Hạc Thành để du khách tham gia sự kiện chào năm mới, bắn pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn. Đối với du khách sử dụng combo tại một điểm, ưu tiên các khu nghỉ dưỡng tổ chức chương trình nghệ thuật và hoạt động đếm ngược chào năm mới. Việc gắn kết các hoạt động được kỳ vọng sẽ tăng sức hấp dẫn với nhóm khách trẻ, nhóm khách gia đình sử dụng các tiện ích đồng bộ tại điểm mà không cần di chuyển quá nhiều.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, dịp này các đơn vị lữ hành như VNPlus Travel, Hương Việt Travel Gold, Trust Việt Travel, Lạc Hồng Travel... cũng đã tung ra thị trường chương trình tour trong ngày đến Pù Luông, bản Bút và bản Mạ. Trọng tâm là các tour gắn với trải nghiệm đi bộ, trekking cung đường ngắn, giao lưu văn nghệ và thưởng thức ẩm thực địa phương. Đối với tour trekking trong ngày, lịch trình khởi hành sẽ bắt đầu từ buổi sáng sớm và trở về trước khi diễn ra sự kiện giao lưu văn hóa buổi tối. Các doanh nghiệp lữ hành khuyến cáo du khách lựa chọn combo có xe đưa đón để đảm bảo thời gian và thuận tiện cho việc tổ chức hoạt động trải nghiệm.

Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hương Việt Travel Gold, Lê Thị Hương cho biết: “Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 mặc dù chỉ diễn ra trong 1 ngày, song đặt ra yêu cầu cao về cách thức tổ chức, điều hành tour và chất lượng dịch vụ. Nếu như các kỳ nghỉ từ 2 ngày trở lên có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian, thì chương trình tour dịp này cần đảm bảo lịch trình chuẩn để du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm. Cùng với đó, cần đảm bảo chất lượng dịch vụ điểm đến, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình cung cấp dịch vụ để tạo sự hài lòng đối với du khách”.

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, với gần 1.500 cơ sở lưu trú, các điểm đến trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của các phân khúc khách hàng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho phép các đơn vị lữ hành linh hoạt bố trí nơi lưu trú, đảm bảo an toàn và tối ưu trải nghiệm của khách hàng. Đáng chú ý, các cơ sở lưu trú 4 - 5 sao trên địa bàn tỉnh đã chủ động hợp tác với doanh nghiệp lữ hành trong việc xây dựng các combo kích cầu lưu trú 1 đêm kết hợp chăm sóc sức khỏe. Dịp này, tại các khu nghỉ dưỡng như: Quần thể du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (phường Sầm Sơn), Lasong Hotel & Villas Sam Son (phường Nam Sầm Sơn), Melia Vinpearl (phường Hạc Thành), Flamingo Ibiza Hải Tiến (xã Hoằng Tiến), Pù Luông Eco Garden (xã Pù Luông)... sẽ tổ chức chuỗi sự kiện chào năm mới 2026, tạo không khí lễ hội sôi động, thu hút mạnh mẽ du khách trong nước và quốc tế.

Để thực sự làm mới kỳ nghỉ ngắn, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã, đang nỗ lực nâng cấp chất lượng dịch vụ, đồng thời tăng cường công tác quảng bá trên các nền tảng số giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, lựa chọn hành trình phù hợp. Cùng với đó, công tác chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông tại các địa phương có khu, điểm du lịch cũng sẽ được tăng cường, góp phần định vị điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, du lịch Thanh Hóa không đặt mục tiêu “chạy đua” về lượng khách, mà đây được xem là dịp để “kiểm tra” năng lực doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, lan tỏa hình ảnh điểm đến “an toàn, hấp dẫn” với du khách. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, cùng với các chương trình ưu đãi, sự kiện văn hóa - du lịch được kỳ vọng sẽ biến kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 tại Thanh Hóa thành những khoảnh khắc, trải nghiệm đáng nhớ đối với du khách trong ngày đầu năm mới.

Bài và ảnh: Hoài Anh