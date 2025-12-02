Phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng công đoàn Trường Đại học Hồng Đức vững mạnh toàn diện

Ngày 02/12, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi VC, NLĐ; phối hợp thực hiện dân chủ cơ sở, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi (gần 75 tỷ đồng).

Toàn cảnh Đại hội.

Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng; giai đoạn 2023-2025, VC, NLĐ thực hiện 135 đề tài khoa học, 867 công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học chuyên ngành (198 bài trên tạp chí quốc tế) và có 4 sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong bối cảnh tổ chức, sắp xếp các cơ sở giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong VC, NLĐ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần xây dựng Trường Đại học Hồng Đức thông minh, đổi mới, sáng tạo.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thanh Huê