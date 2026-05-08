Phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Sáng 8/5, tại phường Sầm Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Quốc Thanh trao quà tặng 10 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Dự bị Đại học Sầm Sơn.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các ban, hội đoàn thể cấp tỉnh, phường Sầm Sơn, Hội Chữ thập đỏ các địa phương, các câu lạc bộ trực thuộc Hội Chữ thập đỏ và đông đảo Nhân dân.

Toàn cảnh lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Từ năm 2021, tháng 5 hằng năm được chọn là Tháng Nhân đạo và triển khai trên phạm vi cả nước. Đây là tháng cao điểm hành động vì cộng đồng, trợ giúp người khó khăn và cũng là dịp kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay thực hiện hoạt động nhân đạo vì cộng đồng.

Tháng Nhân đạo năm 2026 được phát động đúng dịp kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5, góp phần ôn lại truyền thống, chặng đường hình thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Quốc Thanh phát biểu tại lễ phát động.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 và đọc thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động nhân đạo.

Tháng Nhân đạo năm 2026 được triển khai từ ngày 1/5 đến 31/5, trong đó cao điểm từ ngày 8/5 đến hết ngày 19/5. Trong thời gian này, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về công tác nhân đạo và phong trào Chữ thập đỏ. Đồng thời, vận động nguồn lực đạt từ 5 đến 10 tỷ đồng để trợ giúp trên 10.000 địa chỉ nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận đăng ký thực hiện các hoạt động nhân đạo.

Tại lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ và đăng ký thực hiện các hoạt động trong Tháng Nhân đạo của các đơn vị, doanh nghiệp, câu lạc bộ thiện nguyện với tổng trị giá gần 15 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao ghi nhận tấm lòng vàng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Ban Tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động xây dựng Quỹ Cứu trợ nhân đạo năm 2026; tổ chức trao hỗ trợ kinh phí xây nhà Chữ thập đỏ cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trao quà cho 10 học sinh, sinh viên Trường Dự bị Đại học Sầm Sơn, 30 hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn và trao quà cho 10 thành viên đội sơ cấp cứu biển.

Thùy Linh