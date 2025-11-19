Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025

Sáng 19/11, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Quang cảnh lễ phát động.

Những năm qua, Thanh Hóa luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác bình đẳng giới, thể hiện qua việc thực hiện nghiêm Luật Bình đẳng giới năm 2006, triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các chương trình phát triển ở cả cấp tỉnh, huyện, xã.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng: hơn 1.237 doanh nghiệp, hợp tác xã do nữ làm chủ; 250.000 lao động nữ có việc làm hưởng lương; 86,25% người gây bạo lực gia đình được tư vấn, can thiệp; tỷ lệ trẻ em trai - gái dân tộc thiểu số hoàn thành tiểu học và THCS đều đạt trên 97%; 84% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới. Những kết quả này khẳng định sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và nỗ lực của toàn xã hội trong tạo dựng môi trường lành mạnh, tiến bộ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Đồng chí Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Quyền Giám đốc Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Quyền Giám đốc Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhấn mạnh: Lễ phát động hôm nay sẽ là dấu mốc bắt đầu cho chiến dịch truyền thông, thực hiện các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 trên phạm vi toàn tỉnh và đánh dấu mốc cột mốc 10 năm liên tục thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được triển khai từ ngày 15/11 đến 15/12 hàng năm.

Đồng chí Quyền Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: Kỷ nguyên số mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về an toàn mạng, bạo lực giới trên không gian số như quấy rối, tống tiền, phát tán hình ảnh nhạy cảm, dụ dỗ trẻ em... Với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”, Tháng hành động năm nay nhằm tăng cường nhận thức, kỹ năng số và kỹ năng tự bảo vệ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực thi chính sách bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong môi trường mạng.

Để chủ đề năm nay đi vào thực chất, đồng chí Quyền Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục lồng ghép giới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ an toàn phụ nữ và trẻ em trên môi trường số; địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, gắn kiểm tra - giám sát; đẩy mạnh mô hình an toàn số; lồng ghép giáo dục bình đẳng giới vào kỹ năng sống trong nhà trường; khuyến khích phụ nữ, trẻ em gái chủ động trau dồi kỹ năng số, mạnh dạn tố giác hành vi xâm hại.

Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành thực hiện nghi thức phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025.

Ngay sau lễ phát động, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành đã thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025.

Trần Hằng