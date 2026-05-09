Phát động, ra quân hưởng ứng Tháng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Sáng 9/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ phát động, ra quân hưởng ứng Tháng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh cùng đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của hai đơn vị.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, nhấn mạnh, lễ ra quân được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền vận động, mở rộng và duy trì bền vững số người tham gia BHXH, BHYT; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác thu và phát triển người tham gia, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn do BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao năm 2026, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách an sinh xã hội, đưa chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân, hướng tới mục tiêu an sinh bền vững cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Với mục tiêu ngày càng có nhiều người dân, người lao động được tiếp cận chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã có sự phối hợp hiệu quả, đồng bộ và sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Qua đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực, cụ thể số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh luôn tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước.

Kết quả tính đến hết tháng 4/2026 trên địa bàn toàn tỉnh có trên 594 nghìn người tham gia BHXH (trong đó có trên 109 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện); có 3,4 triệu người tham gia BHYT (trong đó có trên 495 nghìn người tham gia BHYT hộ gia đình); tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 90% (chưa tính số người tham gia ngoài tỉnh)... Chính sách BHXH, BHYT đã thực sự phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, giúp hàng triệu người dân, người lao động trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trong đợt ra quân lần này, các hoạt động tuyên truyền tập trung vào chủ đề: “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh trọn đời”, những điểm mới của Luật BHXH năm 2024, Luật Việc làm năm 2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; đồng thời làm rõ ý nghĩa, lợi ích thiết thực của BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với người dân.

Ngay sau lễ phát động, các đội tuyên truyền lưu động đã diễu hành trên nhiều tuyến phố chính, đồng thời chia thành các nhóm nhỏ trực tiếp đến khu dân cư, chợ truyền thống, trung tâm thương mại và khu vực đông dân cư để tư vấn, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Theo kế hoạch, trong ngày ra quân, toàn tỉnh phấn đấu phát triển mới ít nhất 510 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.130 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Tô Hà