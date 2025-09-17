Phát động Cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ I

Sáng 17/9, Lễ phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I, do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ của ngành y tế về quyết tâm kiến tạo môi trường khám, chữa bệnh xanh-sạch-nhân văn, đặt sự an toàn và sức khỏe của người bệnh lên trên.

Thuốc lá là một trong những tác nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu liên quan tới các bệnh lý như ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ, cũng như nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm thuốc lá cướp đi khoảng 8 triệu sinh mạng trên toàn cầu, tương đương gần 22.000 người mỗi ngày. Ở Việt Nam, gánh nặng ước khoảng 84.500 ca tử vong/năm, tức hơn 230 ca mỗi ngày và cùng với đó là hàng chục nghìn người phải chịu đựng hậu quả nghiêm trọng từ việc hút thuốc thụ động.

“Tôi đề nghị người đứng đầu các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, các cơ sở khám, chữa bệnh nắm chắc và chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả xây dựng môi trường không khói thuốc, coi đây là một chỉ số cốt lõi trong quản trị bệnh viện, gắn với đánh giá thi đua, khen thưởng đối với nhân viên y tế,” Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi lễ phát động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sỹ Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết trong những năm qua, các cơ sở y tế đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc trên phạm vi toàn quốc. Ngày càng nhiều bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã phường thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc trong khuôn viên, gắn biển cấm hút thuốc, tổ chức tuyên truyền cho bệnh nhân, người nhà và cán bộ y tế.

Theo kết quả báo cáo sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động giảm đáng kể tại hầu hết các địa điểm công cộng trong đó tại cơ sở y tế đã giảm từ 23,6% (năm 2010) xuống 21,3% (năm 2023). Tỷ lệ người dân đến cơ sở y tế được cán bộ y tế tư vấn bỏ thuốc tăng từ 40,5% năm 2015 lên 90% năm 2023.

Cuộc thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc với đối tượng tham gia là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố, tuyến Trung ương và các bệnh viện trực thuộc trường đại học. Từ đó sẽ phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những mô hình điển hình, các bệnh viện thân thiện không khói thuốc, những khuôn viên xanh an toàn, những câu chuyện đổi thay từ chính người bệnh và nhân viên y tế./.

Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ tháng 9/2025 đến tháng 12/2025. Đối tượng dự thi: Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; các bệnh viện trực thuộc trường đại học.

Theo TTXVN