Phát động chương trình “Bảo vệ và Hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”

Sáng 29/5, tại Trường tiểu học Vinschool The Harmony, phường Phúc Lợi (TP Hà Nội), Bộ Công an tổ chức lễ phát động Chương trình “Bảo vệ và Hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”.

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện UNICEF cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chương trình được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến với điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, một số trường học, hội, hiệp hội và doanh nghiệp viễn thông trong tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động như tham quan khu vực triển lãm, trình chiếu phóng sự về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, các tiết mục nghệ thuật hưởng ứng và hoạt động ký cam kết đồng hành bảo vệ trẻ em trên không gian số... được tổ chức. Thông qua chương trình, nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và toàn thể xã hội trong việc bảo vệ, hỗ trợ trẻ em phát triển an toàn, lành mạnh trước những thách thức từ không gian mạng được nâng cao; Góp phần hình thành thế hệ trẻ có sức đề kháng, miễn dịch cao trong thời đại số.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Công an, cùng sự phối hợp, hiệp đồng tích cực của các ban, bộ, ngành và sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ xây dựng, ban hành Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Thời gian tới, chuyển đổi số sẽ tiếp tục được thúc đẩy ở quy mô quốc gia, hoạt động của chính phủ, xã hội và mỗi người dân trên không gian mạng sẽ diễn ra ngày càng mạnh mẽ, thường xuyên. Trong khi đó, tình hình an ninh mạng, an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều nguy cơ; xu hướng nhắm vào tấn công nhóm đối tượng yếu thế, thiếu kiến thức, kỹ năng an toàn mạng và có mức độ tiếp cận thông tin thấp sẽ gia tăng; trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Do đó, các ban, bộ, ngành, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cả nước tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng cơ chế bảo vệ trẻ em “chủ động”, “từ sớm”, “từ xa” và khả năng ứng khó nhanh, xử lý, can thiệp kịp thời để trẻ em Việt Nam được bảo vệ, hưởng lợi và phát triển thực chất, bền vững trong kỷ nguyên số.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Chính phủ, đại diện trẻ em, lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã thực hiện nghi thức chạm tay quả cầu công nghệ để chung tay phát động chương trình “Bảo vệ và Hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”.

Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu quán triệt và hưởng ứng Chương trình “Bảo vệ và Hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt, mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, cộng đồng và của mỗi người dân. Do đó, các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải hành động sớm hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn, với phương châm “Lấy trẻ em làm trung tâm; phòng ngừa là chính; bảo vệ từ sớm, từ xa; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực trên môi trường số”.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, nhà trường, gia đình, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông và các cá nhân có ảnh hưởng trên môi trường mạng cùng thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm hành động, chung tay tạo lập môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nhân văn cho trẻ em. Đồng thời, trao cho các em cơ hội tiếp cận tri thức, làm chủ công nghệ, hình thành nhân cách, kỹ năng và bản lĩnh của công dân số trong thời đại mới.

Lê Hòa