Pháp và Síp ký thỏa thuận quốc phòng quan trọng

Pháp và CH Síp vừa ký một thỏa thuận quốc phòng quan trọng, thiết lập khuôn khổ pháp lý cho sự hiện diện của quân đội Pháp trên lãnh thổ Síp.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin (trái) và người đồng cấp chủ nhà Síp Vasilis Palmas ký thỏa thuận quốc phòng tại thủ đô Nicosia, ngày 08/6. Ảnh: Cyprus-mail.

Thỏa thuận được ký tại thủ đô Nicosia ngày 8/6 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin và người đồng cấp chủ nhà Vasilis Palmas, bên lề cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu.

Văn kiện mang tên Thỏa thuận Quy chế lực lượng, quy định quyền và nghĩa vụ của các lực lượng quân sự khi đồn trú trên lãnh thổ của nhau, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường phối hợp tác chiến và hợp tác quốc phòng song phương.

Tổng thống Síp Nikos Christodoulides cho biết thỏa thuận sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời hỗ trợ mục tiêu tăng cường quyền tự chủ chiến lược của EU trong lĩnh vực quốc phòng.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Sip hồi tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp chủ nhà Christodoulides cũng đã công bố kế hoạch xây dựng cơ chế tiếp nhận lực lượng Pháp tại Síp nhằm phục vụ các chiến dịch nhân đạo ở Đông Địa Trung Hải và Trung Đông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm CH Síp, ngày 09/3/2026. Ảnh: AFP.

Trước đây, hợp tác quân sự Pháp - Síp chủ yếu giới hạn ở các cuộc tập trận chung, các chuyến thăm của tàu chiến và những đợt triển khai lực lượng tạm thời. Tuy nhiên, quan hệ quốc phòng giữa hai nước được thúc đẩy mạnh hơn sau khi Síp trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran hồi đầu tháng 3 năm nay.

Theo giới phân tích, với thỏa thuận quốc phòng mới, sự hiện diện quân sự của Pháp tại đảo Síp sẽ được đặt trong một khuôn khổ pháp lý chính thức và có tính ràng buộc hơn, giúp tăng cường hiện diện chiến lược của Paris tại một trong những khu vực bất ổn nhất thế giới hiện nay.

Ngọc Liên