Pháp tiếp tục thu giữ tàu chở dầu liên quan Nga

Hải quân Pháp vừa thu giữ thêm một tàu chở dầu mà nước này cho là có liên quan đến “hạm đội bóng tối” của Nga, cho thấy châu Âu đang đẩy mạnh các nỗ lực thực thi lệnh trừng phạt và siết chặt một trong những nguồn thu chủ yếu của Moscow.

Tàu chở dầu thô Deliver bị Pháp bắt giữ. Ảnh: Themoscowtimes

Kể từ đầu năm 2026, chín tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” - lực lượng tàu vận chuyển dầu và khí đốt nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây đã bị thu giữ trên khắp châu Âu, trong đó Pháp thu giữ bốn tàu. Trước đó, ngày 14/6, Anh cũng đã thu giữ một tàu chở dầu trên eo biển Manche. Một nguồn tin quân sự phương Tây cho biết thêm ba tàu chở dầu khác bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” cũng đã bị kiểm tra trong khuôn khổ một nhiệm vụ hải quân của châu Âu tại Địa Trung Hải.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội sau khi thông báo việc thu giữ tàu Deliver: “Tôi sẽ không để “hạm đội bóng tối” lách các lệnh trừng phạt và tài trợ cho nỗ lực quân sự của Nga”, đồng thời nhấn mạnh: “Châu Âu kiên quyết thực hiện điều đó”. Ảnh: AP.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội ngày 25/6 sau khi thông báo việc thu giữ tàu Deliver: “Tôi sẽ không để “hạm đội bóng tối” lách các lệnh trừng phạt và tài trợ cho nỗ lực quân sự của Nga”, đồng thời nhấn mạnh: “Châu Âu kiên quyết thực hiện điều đó”.

Con tàu chở dầu nói trên rời cảng Primorsk, một trong những cảng xuất khẩu dầu mỏ chính của Nga, và bị chặn gần đảo Sicily khi đang hướng tới kênh đào Suez trên hành trình đến Singapore.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, Đại sứ quán Nga tại Pháp gọi vụ thu giữ là “một hành động cướp biển khác”, đồng thời cho rằng đây là hành động “phi pháp và không thể chấp nhận được xét theo luật pháp quốc tế”. Đại sứ quán Nga cũng cho biết, theo thông tin ban đầu, không có công dân Nga nào trong số các thành viên thủy thủ đoàn.

Kể từ đầu năm nay, các nước châu Âu đã tăng cường hoạt động bắt giữ và kiểm tra tàu trên các tuyến hàng hải chiến lược, bao gồm biển Baltic, eo biển Manche và Địa Trung Hải, những tuyến đường có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga sang các thị trường châu Á. Hiện gần 600 tàu bị nghi là một phần của “đội tàu bóng tối” của Nga đang nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.