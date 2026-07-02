Pháp thông qua Luật Quy hoạch Quân sự đến năm 2030

Quốc hội Pháp mới đây đã thông qua Luật Quy hoạch Quân sự đến năm 2030, theo đó nâng tổng ngân sách quốc phòng giai đoạn 2024-2030 lên 436 tỷ euro nhằm tăng cường năng lực quân sự và đáp ứng các thách thức an ninh mới.

Pháp thông qua luật quy hoạch quân sự, dành 436 tỷ euro cho quốc phòng đến năm 2030. Ảnh: Aqreqator.

Theo luật mới, ngân sách quốc phòng của Pháp trong giai đoạn 2026-2030 sẽ được bổ sung thêm 36 tỷ euro, nâng tổng mức chi cho cả giai đoạn 2024-2030 từ 400 tỷ euro lên 436 tỷ euro, tương đương khoảng 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Phát biểu trước Quốc hội ngày 1/7, Bộ trưởng Quân đội và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin cho biết việc tăng đầu tư quốc phòng là cần thiết trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp. Bà nhấn mạnh Pháp cần tăng cường năng lực bảo đảm an ninh quốc gia khi các cuộc xung đột cường độ cao đã quay trở lại châu Âu, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia gia tăng, trong khi các mối đe dọa trên không gian mạng, không gian vũ trụ và lĩnh vực thông tin ngày càng diễn biến phức tạp.

Theo báo Le Monde, luật mới không làm thay đổi cơ cấu lực lượng vũ trang Pháp nhưng phản ánh việc vận dụng những bài học rút ra từ các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Theo đó, Pháp sẽ ưu tiên tăng cường dự trữ tên lửa và đạn dược, đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển, trang bị các hệ thống máy bay không người lái (UAV) và các năng lực tác chiến hiện đại.

Đáng chú ý, luật Quy hoạch cũng thiết lập cơ chế “tình trạng cảnh báo an ninh quốc gia”, có thể được kích hoạt khi xuất hiện các mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước. Trong trường hợp đó, Chính phủ Pháp sẽ được trao thêm một số thẩm quyền đặc biệt để triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Theo hãng tin AFP, mặc dù Luật Quy hoạch Quân sự được xây dựng cho nhiều năm, các khoản chi vẫn có thể được điều chỉnh trong quá trình xây dựng ngân sách hằng năm. Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp được bầu sau cuộc bầu cử năm 2027 cũng có thể đề xuất điều chỉnh định hướng chi tiêu quốc phòng thông qua một dự luật mới.

Thúy Hà

Nguồn: UNN/TASS