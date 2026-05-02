Pháp: Sáng kiến liên minh Hormuz của Mỹ bổ trợ cho nỗ lực do Paris và London thúc đẩy

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết sáng kiến liên minh do Mỹ đề xuất nhằm bảo đảm lưu thông tại eo biển Hormuz sẽ mang tính bổ trợ cho nỗ lực do Pháp và Anh thúc đẩy, trong bối cảnh căng thẳng tại tuyến hàng hải chiến lược này tiếp diễn.

Phát biểu ngày 1/5 tại Abu Dhabi, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định đề xuất thành lập liên minh do Mỹ dẫn dắt nhằm khôi phục hoạt động lưu thông tại eo biển Hormuz không cạnh tranh mà bổ trợ cho sáng kiến riêng do Pháp và Anh thúc đẩy.

Ông Barrot cho biết kế hoạch của Pháp và Anh hiện đã ở giai đoạn “tiên tiến”, đồng thời ông đã trao đổi với các đối tác vùng Vịnh về nội dung sáng kiến này. Theo ông, hai cơ chế có tính chất khác nhau nhưng có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo đảm an toàn hàng hải.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố sáng kiến mang tên “Cấu trúc Tự do Hàng hải” (MFC), nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền qua lại khu vực, bao gồm cung cấp thông tin theo thời gian thực, hướng dẫn an toàn và phối hợp giữa các bên liên quan.

Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, thời gian qua bị gián đoạn nghiêm trọng trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran gia tăng. Diễn biến này đã tác động đến giá năng lượng và hoạt động thương mại quốc tế.

Pháp và Anh trước đó đã thúc đẩy một sáng kiến riêng về an ninh hàng hải, với sự tham gia thảo luận của hơn 50 quốc gia. Ông Barrot cho biết kế hoạch này đã hoàn tất khâu chuẩn bị và đang được giới thiệu tới các đối tác trong khu vực.

Liên quan đến khả năng tham gia sáng kiến do Mỹ đề xuất, Ngoại trưởng Pháp cho biết chưa thể đưa ra bình luận ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi các đồng minh, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc vào nguồn năng lượng, tham gia bảo đảm lưu thông tại eo biển Hormuz.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews