Pháp - Maroc hàn gắn quan hệ sau nhiều năm căng thẳng

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu mới đây đã tới thủ đô Rabat, thăm chính thức Maroc và tham dự Hội nghị liên chính phủ Pháp - Maroc. Việc chọn Maroc làm điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lecornu kể từ khi nhậm chức được xem là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hàn gắn quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng ngoại giao giữa Paris và Rabat.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu thăm Maroc, khép lại nhiều năm rạn nứt quan hệ. Ảnh: AFP.

Hội nghị liên chính phủ Pháp – Maroc 2026 là Hội nghị đầu tiên giữa 2 nước kể từ năm 2019, có sự tham dự của Thủ tướng Maroc Aziz Akhannouch và người đồng cấp Pháp Sébastien Lecornu cùng 12 bộ trưởng của hai nước.

Tại Hội nghị ngày 16/7, hai bên đã ký 11 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực giao thông, quản lý tài nguyên nước, kết nối lưới điện, năng lượng, kinh tế và trao đổi nhân dân.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp chủ nhà Aziz Akhannouch sau hội nghị, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đánh giá quan hệ giữa Paris và Rabat đang ở giai đoạn “đặc biệt tích cực” và bước vào “một bước ngoặt mới”, nhất là sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron năm 2024 công khai ủng hộ chủ quyền của Maroc đối với vùng Tây Sahara đang tranh chấp. Người đứng đầu chính phủ Pháp khẳng định Paris mong muốn mở rộng hợp tác với Rabat, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh, chống khủng bố và năng lượng.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu (trái) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Maroc Aziz Akhannouch tại thủ đô Rabat, ngày 16/7. Ảnh: TV5.

Về phần mình, Thủ tướng Aziz Akhannouch cho biết quan hệ Maroc - Pháp hiện được xây dựng trên nền tảng “tầm nhìn chiến lược chung, lòng tin được khôi phục và tham vọng chung”.

Chuyến thăm của Thủ tướng Pháp diễn ra trong bối cảnh một liên minh truyền thông quốc tế công bố các cáo buộc mới cho rằng Maroc từng sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus do Israel phát triển để theo dõi nhiều quan chức Pháp, trong đó có chính ông Lecornu. Tuy nhiên, Maroc đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, trong khi Bộ Ngoại giao Pháp chưa đưa ra bình luận chính thức. Dù vậy, cả Paris và Rabat đều khẳng định mục tiêu của chuyến thăm là củng cố lòng tin và mở rộng khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa hai nước, bất chấp những tranh cãi liên quan đến vụ việc Pegasus.

Ngọc Liên

Nguồn: Le Monde/France24.