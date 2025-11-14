Pháp dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với “ông chủ” Telegram Pavel Durov

Giới chức tư pháp của Pháp ngày 14/11 cho biết nước này đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm đi lại áp đặt đối với nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov - người đang bị điều tra liên quan tới nội dung bất hợp pháp trên nền tảng của mình.

Tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov phát biểu tại một hội nghị ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 23/2/2016. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Doanh nhân gốc Nga bị bắt giữ tại Paris năm 2024 và bị điều tra chính thức do cáo buộc Telegram đồng lõa trong các hoạt động phạm pháp, trong đó có giao dịch phi pháp và phát tán hình ảnh lạm dụng trẻ em. Trước đó, ông Durov bị cấm rời khỏi Pháp và phải chịu sự giám sát tư pháp.

Tháng 7 vừa qua, tòa án đã nới lỏng các hạn chế, cho phép ông cư trú tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nơi Telegram đặt trụ sở, trong khoảng thời gian tối đa 2 tuần/lần.

Đến nay, mọi hạn chế đi lại đã được gỡ bỏ và ông Durov không còn phải trình diện cảnh sát tại thành phố Nice.

Theo một nguồn tin tư pháp, trong suốt cả năm qua, ông Durov hoàn toàn tuân thủ các biện pháp giám sát của tòa.

Doanh nhân Durov mang hai quốc tịch Pháp và Nga, từng thừa nhận có tình trạng gia tăng hoạt động tội phạm trên Telegram trong buổi thẩm vấn tháng 12/2024 và cam kết tăng cường kiểm soát nội dung.

Tuy nhiên, ông cáo buộc nhà chức trách Pháp “không tuân thủ đúng quy trình pháp lý” khi yêu cầu xử lý nội dung và phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng vụ bắt giữ đã gây “tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh một nước Pháp tự do”./.

Theo TTXVN