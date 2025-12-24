Nga lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện trên Mặt Trăng

Ngày 24/12, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos cho biết nước này có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện trên Mặt Trăng vào năm 2036. Roscosmos đã ký hợp đồng với công ty hàng không vũ trụ Lavochkin để triển khai dự án này.

Theo Roscosmos, dự án là một bước quan trọng hướng tới việc tạo ra một trạm khoa học trên Mặt Trăng hoạt động thường trực và chuyển đổi từ các nhiệm vụ đơn lẻ sang một chương trình thám hiểm Mặt Trăng dài hạn.

Nhà máy điện sẽ cung cấp năng lượng cho các xe tự hành và đài quan sát của Nga trong khuôn khổ chương trình thám hiểm Mặt Trăng của nước này, cũng như các cơ sở hạ tầng của Trạm Khoa học Mặt Trăng quốc tế.

Hồi tháng 6 năm nay, người đứng đầu Roscosmos, ông Dmitry Bakanov cho biết một trong những mục tiêu của cơ quan này là phát triển nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên Mặt Trăng và khám phá sao Kim được biết đến là hành tinh “chị em” của Trái Đất./.

Theo TTXVN