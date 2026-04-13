Pháp - Bồ Đào Nha thúc đẩy hợp tác quốc phòng, kinh tế và năng lượng

Ngày 12/4, Pháp và Bồ Đào Nha chính thức đưa vào hiệu lực “Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác”, được đánh giá là bước tiến mới trong quan hệ song phương và hợp tác trong khuôn khổ châu Âu.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Euronews

Hiệp ước được ký tại thành phố Porto vào tháng 2/2025 bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro. Văn kiện mang tính biểu tượng này nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng, kinh tế đến giáo dục và kết nối hạ tầng.

Theo nội dung hiệp ước, hai nước cam kết mở rộng phối hợp trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, đặc biệt chú trọng bảo vệ hạ tầng trọng yếu và ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trong đó có không gian mạng. Hai bên cũng thúc đẩy tăng cường liên kết năng lượng trên bán đảo Iberia và tận dụng hiệu quả hơn nguồn vốn hỗ trợ từ Liên minh châu Âu.

Trong lĩnh vực kinh tế, văn kiện nhấn mạnh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thúc đẩy phát triển “kinh tế xanh bền vững” trong khu vực Đại Tây Dương. Việc triển khai các nội dung hợp tác sẽ được theo dõi thông qua cơ chế họp cấp cao song phương định kỳ.

Hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng châu Âu. Ảnh: Eliamep

Hiện Pháp là một trong những đối tác thương mại lớn của Bồ Đào Nha, trong khi cộng đồng người Bồ Đào Nha tại Pháp được đánh giá là một trong những cộng đồng nước ngoài lớn nhất, với khoảng 1,7 triệu người. Hai bên cũng cam kết thúc đẩy trao đổi giáo dục, đào tạo giáo viên và tăng cường di chuyển sinh viên.

Giới quan sát cho rằng, tác động thực tế của hiệp ước sẽ phụ thuộc vào mức độ triển khai các cam kết, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và lao động, nơi còn tồn tại một số hạn chế về nguồn lực.

Hiệp ước Pháp–Bồ Đào Nha nằm trong chuỗi các thỏa thuận song phương mà Paris thúc đẩy với các đối tác chủ chốt trong Liên minh châu Âu những năm gần đây, tương tự các hiệp ước với Đức, Italy và Ba Lan, nhằm tăng cường phối hợp chính sách trong nội khối.

Lê Hà.

Nguồn: Euronews