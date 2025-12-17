Hotline: 0822.173.636   |

Kinh tế thế giới thiệt hại 220 tỷ USD vì thiên tai trong năm 2025

Thanh Giang
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/12, tập đoàn bảo hiểm Thụy Sĩ Swiss Re đưa ra dự báo cho thấy, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế toàn cầu khoảng 220 tỷ USD trong năm 2025. Mặc dù con số này vẫn ở mức rất cao nhưng tổng thiệt hại đã giảm đáng kể so với năm trước, khi kinh tế thế giới chịu tổn thất khoảng 327 tỷ USD.

Ngày 16/12, tập đoàn bảo hiểm Thụy Sĩ Swiss Re đưa ra dự báo cho thấy, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế toàn cầu khoảng 220 tỷ USD trong năm 2025. Mặc dù con số này vẫn ở mức rất cao nhưng tổng thiệt hại đã giảm đáng kể so với năm trước, khi kinh tế thế giới chịu tổn thất khoảng 327 tỷ USD.

Vụ cháy rừng tại Los Angeles hồi tháng 1 đã gây thiệt hại ước tính 40 tỷ USD, trở thành thảm họa cháy rừng gây tổn thất lớn nhất thế giới tính đến nay. Ảnh: Al Jazeera.

Theo ước tính sơ bộ của Swiss Re, các vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Los Angeles (Mỹ) hồi tháng 1/2025 đã gây thiệt hại được bảo hiểm khoảng 40 tỷ USD. Đây được coi là thảm họa cháy rừng gây tổn thất lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới, đồng thời là một trong những nguyên nhân chính khiến tổng mức bồi thường bảo hiểm do thiên tai trong năm 2025 đạt khoảng 107 tỷ USD.

Dù con số này vẫn ở mức cao, Swiss Re cho biết thiệt hại được bảo hiểm trong năm 2025 đã giảm 24% so với mức 141 tỷ USD của năm 2024. Sự sụt giảm chủ yếu nhờ mùa bão Bắc Đại Tây Dương ít nghiêm trọng hơn. Lần đầu tiên trong vòng 10 năm, không có cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào bờ biển Mỹ, góp phần hạn chế đáng kể mức độ tổn thất.

Tuy vậy, bão vẫn là nguồn rủi ro lớn đối với ngành bảo hiểm. Trong năm 2025, thiệt hại được bảo hiểm do bão ước khoảng 50 tỷ USD. Mùa bão nhiệt đới Bắc Đại Tây Dương ghi nhận 13 cơn bão được đặt tên, trong đó có ba siêu bão cấp 5 là Erin, Humberto và Melissa.

Bão Melissa là cơn bão gây thiệt hại lớn nhất trong năm. Ảnh: Al Jazeera.

Bão Melissa là cơn bão gây thiệt hại lớn nhất trong năm, với tổn thất bảo hiểm ước tính khoảng 2,5 tỷ USD. Với sức gió giật lên tới 298 km/giờ, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận tại Đại Tây Dương, gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Jamaica, Haiti và Cuba, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Swiss Re nhận định các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục là yếu tố chính gây thiệt hại kinh tế toàn cầu. Năm 2025 được xếp là năm có chi phí tổn thất do thời tiết cực đoan cao thứ ba trong lịch sử, sau các năm 2023 và 2024. Các thảm họa xảy ra tại Mỹ chiếm khoảng 83% tổng thiệt hại thiên tai được bảo hiểm trên toàn cầu.

Tại Đông Nam Á, các đợt lũ sông và lũ quét nghiêm trọng xảy ra trong tháng 11 tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, song Swiss Re hiện chưa công bố ước tính thiệt hại cụ thể cho các thảm họa này.

Thanh Giang

Nguồn: Al Jazeera, Yahoo Finance.

#Kinh tế thế giới #Toàn cầu #Sạt lở nghiêm trọng #Thời tiết

