“Phải thật sự đoàn kết, nhất trí, phải đi sâu đi sát, phải lãnh đạo thiết thực và toàn diện”

Thời điểm này, các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và 2030-2035 nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, đơn vị; đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Trong bối cảnh đó, lời huấn thị trích trong thông báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nội dung đợt chỉnh huấn cho toàn Đảng, toàn dân, do Trung ương phát động, khi Người về thăm và nói chuyện với đồng bào, cán bộ tỉnh Bắc Giang cách đây tròn 65 năm (ngày 6/4/1961): “Về lãnh đạo, cán bộ phải thật sự đoàn kết, nhất trí, phải đi sâu đi sát, phải lãnh đạo thiết thực và toàn diện”, lại càng phát huy tính thời sự và định hướng về tư tưởng và hành động cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Thực tiễn cho thấy, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc giữ gìn và thực hành đoàn kết, nhất trí, giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ bảo đảm cho việc vận hành công việc thông suốt; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thái độ cầm chừng, đùn đẩy, nói nhiều làm ít, làm không đến nơi đến chốn - thậm chí bàng quan...

Bên cạnh đó, sau đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030, công việc cần kíp trước mắt đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị - nhất là chính quyền cơ sở, là phải cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nghị quyết vào cuộc sống. Điều này đòi hỏi mỗi cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải sâu sát với thực tiễn, thực sự gần dân, trọng dân, học dân, hiểu dân, mọi quyết sách đề ra đều hướng đến phục vụ lợi ích của Nhân dân - như sinh thời Bác Hồ từng căn dặn cán bộ phải “đi tận nơi, xem tận chỗ”, có như vậy mới bảo đảm tính “thiết thực và toàn diện” trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đồng thời, việc chuyển hóa nghị quyết thành những hành động đặt ra yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc về tâm thế, vị thế mới, tư duy và cách tiếp cận mới của cán bộ lãnh đạo, quản lý để có tư duy đúng, hoạch định phương pháp đúng và hành động đúng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, không để có “khoảng trống” giữa nghị quyết với thực tiễn; chuyển từ “khẩu hiệu” thành những hành động thực chất, sinh động.

Nguyên Phong