Pfizer hoàn tất thương vụ 10 tỷ USD thâu tóm Metsera

Ngày 13/11, Pfizer - hãng dược phẩm khổng lồ của Mỹ - thông báo đã hoàn tất thương vụ 10 tỷ USD mua lại công ty công nghệ sinh học Metsera, đánh bại đối thủ cạnh tranh Novo Nordisk của Đan Mạch.

Ngày 13/11, Pfizer - hãng dược phẩm khổng lồ của Mỹ - thông báo đã hoàn tất thương vụ 10 tỷ USD mua lại công ty công nghệ sinh học Metsera, đánh bại đối thủ cạnh tranh Novo Nordisk của Đan Mạch.

Trụ sở hãng dược phẩm Pfizer tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Metsera là công ty của Mỹ chuyên về các phương pháp điều trị béo phì. Pfizer đã đề nghị mua lại Metsera với mức giá lên tới 86,25 USD/cổ phiếu, đưa tổng giá trị thương vụ vào khoảng 10 tỷ USD.

Cấu trúc chi trả bao gồm 65,6 USD/cổ phiếu được thanh toán bằng tiền mặt và 20,65 USD/cổ phiếu được gắn liền với sự thành công của danh mục thuốc đang được phát triển của Metsera.

Giám đốc điều hành (CEO) của Pfizer, ông Albert Bourla, bày tỏ lạc quan về triển vọng của công ty này sau khi thâu tóm Metsera.

Ông cho biết Pfizer đang hướng nguồn lực của mình vào một trong những lĩnh vực trị liệu có tác động lớn và tốc độ tăng trưởng cao nhất, đồng thời xác lập vị thế trong lĩnh vực này./.

Theo TTXVN

