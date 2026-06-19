Pencak Silat Thanh Hóa giành ngôi Nhất toàn đoàn lứa tuổi 17-20 Giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Chiều 19/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh An Giang, Giải vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia năm 2026 đã khép lại sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi. Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa đã xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn nhóm tuổi 17-20 và Nhì toàn đoàn nhóm tuổi 14-16.

VĐV Lê Thị Trà (giáp xanh) tranh tài ở hạng cân 75kg nữ.

Giải vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia năm 2026 quy tụ 421 vận động viên đến từ 23 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 60 hạng cân đối kháng thuộc 3 nhóm tuổi: 12-13 tuổi, 14-16 tuổi và 17-20 tuổi. Đây là sân chơi lớn nhằm đánh giá công tác đào tạo trẻ, đồng thời tuyển chọn những tài năng xuất sắc cho đội tuyển quốc gia.

Tham gia giải đấu, các võ sĩ trẻ xứ Thanh đã thể hiện phong độ thi đấu bùng nổ, khép lại giải đấu thành công rực rỡ với tổng số 8 Huy chương Vàng (HCV), 4 Huy chương Bạc (HCB) và 3 Huy chương Đồng (HCĐ).

Pencak Silat Thanh Hóa khẳng định vị thế khi xếp Nhất toàn đoàn lứa tuổi 17-20 và Nhì toàn đoàn lứa tuổi 14-16.

Bản lĩnh của nhóm VĐV lứa tuổi 17 - 20 được thể hiện khi đoàn Thanh Hóa xuất sắc cán đích ở vị trí Nhất toàn đoàn.

Nhóm tuổi này đem về 5 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Trong đó, các nữ võ sĩ thi đấu nổi bật với các tấm HCV của Dương Thị Hải Quyên (hạng 55kg), Nguyễn Thị Nga (hạng 65kg) và Nguyễn Thị Mai Linh (hạng 85kg).

Ở các nội dung của nam, Trần Bá Duy (hạng 75kg) và Cao Văn Quý (hạng 90kg) cũng thể hiện được sự vượt trội để bước lên bục cao nhất.

Hai tấm HCB thuộc về Lê Thị Trà (75kg nữ), Trịnh Thị Thủy (80kg nữ) và tấm HCĐ thuộc về Hồ Thị Lê Lan (60kg nữ).

Tiếp nối thành công, lứa tuổi từ 14 đến 16 tuổi cũng thi đấu ấn tượng để giành ngôi Nhì toàn đoàn với 2 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ.

Hai nhà vô địch ở nhóm tuổi này đều thuộc về các nam võ sĩ là Trịnh Thế Phong (hạng 71kg) và Đỗ Tùng Danh (hạng 83kg).

Các tấm HCB thuộc về Nguyễn Thị Huyền Trang (55kg nữ), Hà Phương Duy (63kg nam), Mai Ngọc Bảo An (75kg nam) và Nguyễn Văn Phong (79kg nam).

Hai HCĐ thuộc về Nguyễn Thị Hậu (51kg nữ) và Nguyễn Đình Hiếu (67kg nam).

VĐV Nguyễn Gia Linh mang về HCV duy nhất cho Thanh Hóa ở nhóm tuổi 12-13.

Ở nhóm tuổi nhỏ nhất (12-13 tuổi), võ sĩ Nguyễn Gia Linh xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành HCV duy nhất cho Thanh Hóa ở hạng cân 48kg nữ.

Kết quả đạt được tại giải đấu năm nay tiếp tục khẳng định chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện của Pencak Silat Thanh Hóa. Đặc biệt, việc đứng đầu toàn đoàn ở nhóm tuổi 17-20 và xếp nhì toàn đoàn ở nhóm tuổi 14-16 cho thấy lực lượng vận động viên trẻ của Thanh Hóa đang có chiều sâu và tiềm năng phát triển lớn, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu đóng góp lực lượng cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Hoàng Sơn