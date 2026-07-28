Dư luận Mỹ hoài nghi mục tiêu chiến tranh Iran của ông Trump

Chỉ khoảng 1/3 số người dân Mỹ ủng hộ cuộc chiến với Iran, trong khi phần lớn cho rằng Tổng thống Donald Trump chưa giải thích rõ mục tiêu của chiến dịch quân sự này. Đây là kết quả cuộc thăm dò mới nhất do Reuters/Ipsos thực hiện, cho thấy sự hoài nghi ngày càng gia tăng trong dư luận Mỹ sau 5 tháng xung đột.

Kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 24-26/7 cho thấy chỉ khoảng 1/3 số người dân Mỹ ủng hộ cuộc chiến với Iran. Ảnh: Reuters.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 24-26/7, cho thấy tỷ lệ ủng hộ cuộc chiến với Iran tiếp tục dưới mức 40% trong 5 tháng liên tiếp, và hiện ở mức thấp nhất kể từ những ngày đầu xung đột.

Theo kết quả khảo sát, 69% số người dân Mỹ, trong đó có khoảng 40% cử tri Cộng hòa, cho rằng ông Trump chưa giải thích rõ ràng mục tiêu của việc Mỹ can dự quân sự vào Iran.

Trên thực tế, trong thời gian qua, Tổng thống Trump đưa ra nhiều mục tiêu khác nhau cho chiến dịch, từ hỗ trợ người dân Iran thay đổi chính quyền, phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Tehran, cho tới ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Phản ứng sau khi kết quả thăm dò trên được công bố, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump không đưa ra quyết định dựa trên các cuộc thăm dò dư luận “đầy biến động”, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của chính quyền là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, sự phản đối chiến tranh đang tạo sức ép lên ông Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, khi các nghị sĩ Cộng hòa sẽ phải bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội. Một số cử tri cho biết họ không hiểu lý do Mỹ tham chiến, đồng thời bày tỏ sự thất vọng với cách Tổng thống Trump xử lý cuộc xung đột.

18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran. Ảnh: INA.

Đến nay, 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến; còn tại Iran và Lebanon, số người tử vong được cho là đã lên tới hàng nghìn. Xung đột cũng tác động trực tiếp tới đời sống người dân Mỹ khi đẩy giá xăng tăng mạnh, lên hơn 4 USD/gallon, so với khoảng 3 USD/gallon trước khi chiến sự bùng phát ngày 28/2.

Giới phân tích chính trị nhận định trong bối cảnh chiến sự tiếp tục diễn biến phức tạp, tâm lý mệt mỏi và lo ngại về những tác động kinh tế đang trở thành yếu tố quan trọng chi phối quan điểm của cử tri Mỹ.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/Xinhua.