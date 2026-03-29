Pakistan thúc đẩy đối thoại khu vực nhằm hạ nhiệt xung đột Trung Đông

Pakistan đang nổi lên như một trung gian ngoại giao quan trọng trong nỗ lực giảm căng thẳng liên quan đến xung đột Trung Đông, khi nước này đăng cai các cuộc họp cấp cao với sự tham dự của đại diện Ả rập – xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tại thủ đô Islamabad.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Pakistan, Shehbaz Sharif. Ảnh: Dawn

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, các cuộc thảo luận dự kiến diễn ra trong hai ngày 30–31/3, tập trung vào nhiều vấn đề, trong đó có các biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Sáng kiến này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Mỹ chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết ông đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh Pakistan đang tích cực thúc đẩy các kênh ngoại giao với Mỹ cùng các quốc gia vùng Vịnh và thế giới Hồi giáo để tạo điều kiện cho đối thoại.

Các cuộc họp sẽ do Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar chủ trì. Ông Sharif cho biết Iran đã chấp thuận cho thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, với tần suất hai tàu mỗi ngày—động thái được xem là tín hiệu xây dựng lòng tin trong bối cảnh tuyến hàng hải này chịu nhiều sức ép từ xung đột.

Tehran đánh giá cao vai trò trung gian của Islamabad, đồng thời cảm ơn những nỗ lực nhằm chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào nước này. Trước đó, hai bên đã nhiều lần trao đổi về cách thức hạ nhiệt căng thẳng. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã bày tỏ lời cảm ơn tới Pakistan vì những nỗ lực không ngừng nhằm kiềm chế nguy cơ leo thang xung đột, trong bối cảnh Islamabad tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các kênh đối thoại giữa Tehran và Washington.

Pakistan đăng cai tổ chức cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Ai Cập về vấn đề Trung Đông. Ảnh: Margallatribune

Trong một bài đăng trên nền tảng X cùng ngày, ông Pezeshkian phát đi thông điệp cứng rắn, cảnh báo rằng Tehran sẽ “đáp trả mạnh mẽ” nếu các mục tiêu kinh tế và hạ tầng của nước này tiếp tục bị nhắm tới. Ông viết “Chúng tôi nhiều lần khẳng định Iran không tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu, nhưng sẽ phản ứng quyết liệt nếu lợi ích cốt lõi bị xâm phạm".

Giới quan sát nhận định Pakistan có lợi thế khi duy trì quan hệ lâu dài với Iran, đồng thời có liên hệ chặt chẽ với các quốc gia vùng Vịnh và Mỹ. Một số nguồn tin cho biết khả năng diễn ra cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Washington và Tehran tại Pakistan trong thời gian tới, dù phía Iran chưa xác nhận chính thức.

Lê Hà.

Nguồn: France24