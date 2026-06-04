Nga mong muốn đối thoại Moscow - Washington diễn ra thường xuyên và hiệu quả hơn

Ngày 4/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc với Washington được khởi động từ cuộc gặp giữa hai bên tại Anchorage, đồng thời bày tỏ mong muốn đối thoại Nga - Mỹ diễn ra thường xuyên và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: News in Belarus

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, bà Zakharova cho rằng triển vọng đối thoại giữa Nga và Mỹ vẫn được duy trì, nhấn mạnh rằng không bên nào tuyên bố chấm dứt các cuộc tiếp xúc đã được thiết lập trước đó.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Moscow mong muốn thúc đẩy các kênh trao đổi với Washington trên cơ sở thực chất hơn và cho rằng hiện vẫn tồn tại những điều kiện cần thiết để hai bên tăng cường đối thoại. Bà khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục làm việc nhằm duy trì các cơ chế liên lạc song phương.

Đề cập đến tiến trình quan hệ Nga - Mỹ, bà Zakharova cho rằng tình hình Trung Đông hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Mỹ, qua đó ảnh hưởng đến sự tập trung của Washington đối với một số hồ sơ đối ngoại khác. Theo bà, những diễn biến tại khu vực này đang thu hút đáng kể nguồn lực và sự quan tâm của các cơ quan trong chính phủ Mỹ.

Nga mong muốn đối thoại Moscow – Washington diễn ra thường xuyên và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga cho biết các kênh liên lạc giữa hai nước vẫn được duy trì bất chấp những khác biệt và căng thẳng hiện nay. Bà dẫn chứng cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ ngày 25/5 vừa qua, trong đó hai bên đã trao đổi về tình hình liên quan đến Ukraine cùng một số vấn đề quốc tế khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho biết các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga và Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động, dù trong điều kiện hạn chế hơn so với trước đây.

Quan hệ Nga - Mỹ thời gian qua tiếp tục đối mặt nhiều thách thức liên quan đến xung đột tại Ukraine, các biện pháp trừng phạt và những khác biệt trong nhiều vấn đề quốc tế. Dù vậy, cả Moscow và Washington vẫn duy trì một số kênh đối thoại nhằm trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.

Lê Hà.