Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi đẩy mạnh phát triển lực lượng hạt nhân

Ngày 4/6, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới thăm một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động và kêu gọi đẩy mạnh phát triển lực lượng hạt nhân của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân của nước này tại một địa điểm không được công bố, trong ảnh do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 29/1/2025. Ảnh: KCNA/Reuters.

Theo KCNA, trong chuyến thị sát, ông Kim Jong Un đã nghe báo cáo về các quy trình sản xuất mới ứng dụng công nghệ tiên tiến, tình hình thực hiện các mục tiêu sản xuất hiện nay cũng như kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân phục vụ chương trình quốc phòng của nước này hiện đã tăng hơn gấp đôi so với 5 năm trước. Ông đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh việc tăng cường năng lực hạt nhân là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh môi trường an ninh mà Bình Nhưỡng cho là đang có nhiều biến động, đồng thời tái khẳng định chủ trương tiếp tục củng cố năng lực răn đe của Triều Tiên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un công bố kế hoạch tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân và mở rộng sản xuất vật liệu phục vụ chương trình quốc phòng của nước này. Ảnh: AFP.

Cùng ngày, KCNA cho biết đã diễn ra một cuộc họp tham vấn về tăng cường lực lượng hạt nhân. Tại cuộc họp, ông Kim Jong Un đã nêu các định hướng nhằm thúc đẩy cả về chất lượng và quy mô lực lượng hạt nhân của nước này trong thời gian tới.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng đã đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến lộ trình triển khai và các biện pháp bảo đảm cho kế hoạch phát triển năng lực hạt nhân trong dài hạn. Ông cho rằng Triều Tiên đã đạt được một dấu mốc quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực hạt nhân của mình.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, trong khi các nỗ lực đối thoại liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể trong những năm gần đây.

Thanh Hằng