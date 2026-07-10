OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI của Mỹ vừa thông báo chính thức phát hành rộng rãi GPT-5.6, dòng mô hình AI mới nhất của hãng, sau khi việc triển khai bị trì hoãn vào tháng trước theo đề nghị của Chính phủ Mỹ do các quan ngại về an ninh mạng.

Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI của Mỹ vừa thông báo chính thức phát hành rộng rãi GPT-5.6, dòng mô hình AI mới nhất của hãng. Ảnh: Fonearena.

Trong một tuyên bố, OpenAI cho biết dòng GPT-5.6 gồm ba phiên bản: Sol là phiên bản mạnh nhất với khả năng suy luận vượt trội, Terra cân bằng giữa hiệu suất và chi phí, còn Luna được tối ưu cho tốc độ và các tác vụ khối lượng lớn.

Theo OpenAI, GPT-5.6 Sol thiết lập một tiêu chuẩn mới về năng lực và hiệu quả trong các lĩnh vực lập trình, công việc tri thức, an ninh mạng và khoa học, đồng thời sử dụng ít mã thông báo (token) hơn và giúp giảm chi phí ước tính so với các mô hình tiên tiến trước đây của hãng cũng như của các đối thủ. CEO OpenAI Sam Altman khẳng định: “Sol không chỉ là mô hình tốt nhất thế giới dành cho hầu hết mọi người. Nó còn hiệu quả hơn nhiều so với các mô hình khác trên thế giới”.

Theo công ty, GPT-5.6 đã được cung cấp từ ngày 9/7 trên các nền tảng ChatGPT, Codex và OpenAI API. Việc triển khai trên phạm vi toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục được thực hiện từng bước trong vòng 24 giờ tới.

OpenAI cho biết GPT-5.6 được phát hành với “các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay” của công ty. Theo OpenAI, các mô hình mới có năng lực vượt trội so với các phiên bản trước trong các lĩnh vực sinh học và an ninh mạng, nhưng vẫn chưa vượt ngưỡng “nghiêm trọng” ở cả hai lĩnh vực theo khuôn khổ đánh giá mức độ sẵn sàng của công ty. OpenAI cũng cho biết GPT-5.6 đã trải qua quy trình đánh giá an toàn toàn diện nhất từ trước đến nay trước khi được phát hành rộng rãi.

OpenAI cho biết dòng GPT-5.6 gồm ba phiên bản: Sol là phiên bản mạnh nhất với khả năng suy luận vượt trội, Terra cân bằng giữa hiệu suất và chi phí, còn Luna được tối ưu cho tốc độ và các tác vụ khối lượng lớn. Ảnh: Dubaipress.

OpenAI cũng công bố mức giá mới dành cho khách hàng doanh nghiệp. Sol giữ nguyên mức giá của GPT-5.5 với 5 USD cho mỗi 1 triệu mã thông báo (token) đầu vào và 30 USD cho mỗi 1 triệu mã thông báo đầu ra. Trong khi đó, Terra có giá bằng một nửa, ở mức 2,5 USD đầu vào và 15 USD đầu ra, còn Luna là lựa chọn tiết kiệm nhất với 1 USD đầu vào và 6 USD đầu ra cho mỗi 1 triệu mã thông báo.

Cùng ngày, OpenAI cũng cập nhật ứng dụng ChatGPT trên macOS và Windows khi tích hợp Codex trực tiếp vào phần mềm, thay vì hoạt động như một ứng dụng riêng. Việc tích hợp này giúp các nhà phát triển thực hiện các tác vụ lập trình, kiểm tra mã nguồn và điều khiển máy tính bằng AI thuận tiện hơn.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, BusinessInsider.