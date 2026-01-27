Ba Lan phát triển hệ thống chống UAV thế hệ mới

Theo thông tin từ Cơ quan Vũ khí Ba Lan, nước này đang phát triển hệ thống phòng không chống thiết bị bay không người lái (UAV) thế hệ mới mang tên San, với mục tiêu bắt đầu triển khai từ năm 2026.

Tướng Artur Kuptel, Giám đốc Cơ quan vũ khí Ba Lan. Ảnh: Tư liệu

Tướng Artur Kuptel, Giám đốc Cơ quan vũ khí Ba Lan ngày 26/1, cho biết Lực lượng vũ trang Ba Lan dự kiến trang bị hơn một chục tổ hợp San. Hệ thống được thiết kế nhằm đối phó nhiều dạng mối đe dọa từ UAV, đồng thời có khả năng xử lý một số mục tiêu trên không có người lái. Các tổ hợp đầu tiên dự kiến đạt khả năng hoạt động ban đầu trong năm 2026, trong khi các đơn vị cuối cùng sẽ được đưa vào biên chế trong năm 2027.

San được xây dựng theo mô hình phòng thủ nhiều lớp, kết hợp các cảm biến và phương tiện tác chiến để phát hiện, nhận dạng, theo dõi và đánh chặn mục tiêu trên không. Thành phần tác chiến động năng của hệ thống gồm pháo cỡ 30 mm sử dụng đạn thông minh có thể lập trình điểm nổ trên không. Cách tiếp cận này cho phép đạn nổ tại vị trí xác định trước trên quỹ đạo, thay vì yêu cầu bắn trúng trực tiếp, qua đó nâng cao hiệu quả đối với UAV cỡ nhỏ, cơ động nhanh, đồng thời giúp kiểm soát chi phí.

Tổ hợp hỏa lực phòng không cơ động. Ảnh minh hoạ: Armyinform.

Ngoài hỏa lực pháo, hệ thống còn tích hợp UAV đánh chặn và các biện pháp phi động năng như gây nhiễu điện tử để làm gián đoạn hoặc vô hiệu hóa UAV đối phương. Các tổ hợp San cũng dự kiến sử dụng tên lửa chi phí thấp (APKWS), bổ sung lựa chọn đánh chặn UAV và một số mục tiêu đường không khác.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh các nước thành viên NATO tăng cường đầu tư cho năng lực chống UAV, rút kinh nghiệm từ các diễn biến an ninh gần đây, nơi hình thức tác chiến bằng UAV có xu hướng gia tăng. Là quốc gia ở sườn phía đông NATO, Ba Lan ưu tiên củng cố năng lực phòng không – phòng thủ tên lửa để ứng phó các thách thức an ninh đa dạng.

Theo Tướng Kuptel, San là chương trình chống UAV lớn nhất của Ba Lan từ trước tới nay, song không phải là dự án duy nhất trong lĩnh vực này. Warsaw vẫn đang xúc tiến thêm các hoạt động mua sắm liên quan, nhưng chưa công bố chi tiết.

Thanh Hằng

Nguồn: Euronews.