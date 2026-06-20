Ông Trump thúc đẩy Israel, Hezbollah khôi phục ngừng bắn sau nhiều giờ giao tranh dữ dội

Israel và Hezbollah đã nhất trí khôi phục lệnh ngừng bắn sau nhiều giờ giao tranh căng thẳng tại miền Nam Liban đe dọa làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và ảnh hưởng đến các nỗ lực ngoại giao đang được triển khai. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trực tiếp liên lạc với Israel để thúc đẩy thỏa thuận này.

Israel và Hezbollah đã nhất trí khôi phục lệnh ngừng bắn sau nhiều giờ giao tranh căng thẳng tại miền Nam Liban. Ảnh: AP

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ khoảng 13 giờ GMT ngày 19/6 (20 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), sau các cuộc đấu pháo giữa hai bên nhiều giờ trước đó. Thỏa thuận được Mỹ, Qatar và Iran làm trung gian.

Phát biểu với NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trực tiếp liên lạc với Israel để thuyết phục nước này chấp nhận khôi phục lệnh ngừng bắn.

Ông Trump nói: "Tôi luôn có quan hệ tốt với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Đôi khi chỉ cần bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo", song không xác nhận liệu ông có trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay không.

Trước đó, CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí khôi phục lệnh ngừng bắn theo sự đồng thuận của các bên.

Một quan chức Israel cho biết nếu Hezbollah không tiến hành các cuộc tấn công mới thì Israel cũng không coi đây là thời điểm để tiếp tục giao tranh. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định lực lượng Israel sẽ tiếp tục duy trì hiện diện tại khu vực miền Nam Lebanon.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với một nhà nước Lebanon có chủ quyền, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giải giáp Hezbollah.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon tại Washington trong các ngày từ 23-25/6. Phủ Tổng thống Lebanon nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn toàn diện là điều kiện quan trọng để tiến trình đối thoại này đạt kết quả.

Bích Hồng