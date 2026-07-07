Ông Trump lại công kích bà Meloni trước thềm Thượng đỉnh NATO

Tin liên quan: NATO nỗ lực xoa dịu quan điểm của Tổng thống Mỹ Trump trước thềm thượng đỉnh

Quan hệ giữa Mỹ và Italy tiếp tục xuất hiện dấu hiệu căng thẳng trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát biểu công kích mới nhằm vào Thủ tướng Italy Giorgia Meloni trên mạng xã hội.

Bức ảnh ôngTrump đăng trên trang mạng xã hội Truth Social kèm dòng chữ “Cần có lệnh cấm tiếp cận”. Ảnh: The Telegraph.

Ngày 6/7, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh đã qua chỉnh sửa chụp cùng Thủ tướng Meloni kèm dòng chữ “Cần có lệnh cấm tiếp cận”. Bài đăng được đưa ra chỉ ít ngày sau khi ông Trump tuyên bố bà Meloni đã “nài nỉ” chụp ảnh cùng ông nhằm cải thiện mức độ tín nhiệm trong nước.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng uy tín của Thủ tướng Italy suy giảm do bà không ủng hộ lập trường của Washington trong vấn đề ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Đáp lại, bà Meloni bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng những chỉ trích nhằm vào bà là “vô nghĩa và không có cơ sở”. Thủ tướng Italy nhấn mạnh mức độ tín nhiệm của bà không phụ thuộc vào mối quan hệ với Tổng thống Mỹ, đồng thời cho rằng ông Trump nên tập trung nhiều hơn vào tỷ lệ ủng hộ của chính mình.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Italy kêu gọi không để những bất đồng cá nhân ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto khẳng định quan hệ giữa các quốc gia cần được duy trì lâu dài bất chấp những phát biểu của từng nhà lãnh đạo. Ngoại trưởng Antonio Tajani cũng nhấn mạnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương vượt lên trên các bình luận cá nhân.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni từng được xem là một trong những đồng minh thân cận và kiên định nhất của ông Donald Trump tại châu Âu. Ảnh: AFP.

Theo Euronews, quan hệ giữa ông Trump và bà Meloni, từng được xem là một trong những đối tác gần gũi nhất của Mỹ tại châu Âu, đã xấu đi trong những tháng gần đây. Hai bên bất đồng về một số vấn đề đối ngoại, trong đó có cách tiếp cận đối với cuộc xung đột tại Trung Đông sau khi Italy từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng căn cứ không quân ở đảo Sicily để thực hiện các nhiệm vụ hướng tới khu vực này.

Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy đảng Anh em Italy (Brothers of Italy) của bà Meloni vẫn là lực lượng chính trị có tỷ lệ ủng hộ cao nhất tại Italy. Tuy nhiên, mức độ tín nhiệm cá nhân của Thủ tướng Meloni đã giảm so với thời điểm mới nhậm chức. Dù vậy, các kết quả thăm dò hiện nay chưa cho thấy bà đang đối mặt nguy cơ suy giảm đáng kể vị thế chính trị.

Thanh Hằng

Nguồn: Euronews.