Ông Trump kêu gọi đầu tư, khẳng định Mỹ bước vào “kỷ nguyên tăng trưởng mới”

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát đi thông điệp kêu gọi các nhà đầu tư toàn cầu tăng cường rót vốn vào Mỹ, nhấn mạnh nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và mở ra nhiều cơ hội mới.

Phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai (FII) tổ chức ở Miami, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang trở thành “điểm đến hàng đầu” của dòng vốn quốc tế, với môi trường kinh doanh thuận lợi và triển vọng tăng trưởng tích cực trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, năng lượng và công nghệ.

Theo các nguồn tin, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các chính sách kinh tế hiện nay đang hướng tới thúc đẩy sản xuất trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng các chuỗi cung ứng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu nhiều biến động. Ông cho rằng, Mỹ đang bước vào một “kỷ nguyên tăng trưởng mới”, với động lực từ tiêu dùng nội địa, đổi mới công nghệ và sự phục hồi của hoạt động sản xuất.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm các thị trường ổn định giữa những biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội nghị FII tại Miami, nơi quy tụ các quỹ đầu tư lớn và doanh nghiệp quốc tế, được xem là diễn đàn quan trọng để Mỹ thúc đẩy hợp tác kinh tế và thu hút dòng vốn từ Trung Đông cũng như các khu vực khác.

Bên cạnh việc kêu gọi đầu tư, Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh cam kết của chính quyền trong việc duy trì môi trường kinh doanh cạnh tranh, cải thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường Mỹ.

Giới phân tích nhận định, thông điệp của Washington phản ánh nỗ lực củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức, đồng thời cho thấy Mỹ đang đẩy mạnh chiến lược thu hút vốn quốc tế nhằm duy trì vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính - kinh tế toàn cầu.

Thu Uyên

Nguồn: The Hill