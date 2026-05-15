Ông Trump gửi thông điệp tới Cuba qua chuyến thăm hiếm hoi của Giám đốc CIA

Ngày 15/5, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã có chuyến thăm hiếm hoi tới La Habana, nhằm chuyển thông điệp trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump tới lãnh đạo Cuba, trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng vì các biện pháp siết chặt cấm vận của Washington.

Giám đốc CIA John Ratcliffe có chuyến thăm hiếm hoi tới La Habana. Ảnh: ABC News.

Được biết, đây được xem là chuyến công du đầu tiên của một giám đốc CIA tới Cuba kể từ những năm 1950. Chuyến đi không được công bố trước và chỉ được phía Cuba xác nhận sau khi cuộc gặp diễn ra.

Bộ Nội vụ Cuba cho biết cuộc tiếp xúc được thực hiện theo đề nghị từ phía Mỹ, với mục tiêu thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai nước giữa lúc tình hình khu vực và quan hệ song phương đang đối mặt nhiều thách thức. Trong các cuộc trao đổi, La Habana khẳng định Cuba không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời phản đối việc Washington tiếp tục đưa đảo quốc Caribe này vào danh sách các nước bị cáo buộc tài trợ khủng bố. Phía Cuba cho rằng các bằng chứng và trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh điều đó một cách rõ ràng.

CIA sau đó cũng xác nhận chuyến thăm khi đăng tải hình ảnh ông Ratcliffe làm việc với các quan chức Cuba tại La Habana trên mạng xã hội X. Một quan chức CIA giấu tên tiết lộ rằng ông Ratcliffe đã chuyển “thông điệp của Tổng thống Trump”, trong đó nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng tham gia đối thoại nghiêm túc về kinh tế và an ninh, nhưng với điều kiện Cuba phải thực hiện “những thay đổi căn bản”. Ngoài vấn đề chính trị, hai bên còn thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và các vấn đề an ninh khu vực.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố, Mỹ nên dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp cấm vận nhằm vào Havana. Ảnh: AFP.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố, Mỹ nên dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp cấm vận nhằm vào Havana thay vì đề nghị viện trợ tài chính cho quốc đảo Caribe này. Phát biểu của nhà lãnh đạo Cuba được đưa ra trong bối cảnh Washington tái đề xuất gói viện trợ trị giá 100 triệu USD cho Havan. Cuba hiện đang đối mặt cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với tình trạng thiếu điện, thiếu nhiên liệu và thiếu lương thực kéo dài.

Ông Miguel Díaz-Canel cho rằng, những khó khăn nhân đạo hiện nay tại Cuba xuất phát từ các biện pháp phong tỏa và trừng phạt kéo dài của Mỹ. Theo Chủ tịch Cuba, thiệt hại đối với người dân có thể được giảm bớt “một cách nhanh chóng và đơn giản hơn nhiều” nếu Washington dỡ bỏ hoặc nới lỏng các lệnh cấm vận. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định nếu Mỹ thực sự thiện chí trong việc hỗ trợ nhân đạo thì Cuba sẽ không gây cản trở đối với các chương trình viện trợ.

Nguồn: Reuters, RT