Ông Trump cảnh báo Trung Quốc về khả năng cung cấp vũ khí cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Trung Quốc, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin tình báo cho rằng Bắc Kinh có thể liên quan đến việc chuyển giao vũ khí cho Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: FT

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra tại Islamabad. Ông Trump nhấn mạnh rằng nếu Trung Quốc cung cấp hoặc hỗ trợ chuyển giao vũ khí cho Tehran, Washington sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với “những vấn đề lớn”.

Theo các nguồn tin quốc tế, trong đó có CNN và Financial Times, phía Mỹ đang theo dõi khả năng Trung Quốc thông qua trung gian hoặc các kênh gián tiếp cung cấp hệ thống phòng không và vũ khí cho Iran. Một số đánh giá tình báo chưa được xác minh cho rằng, các loại vũ khí được nhắc tới có thể bao gồm tên lửa vác vai và hệ thống phòng không tầm ngắn.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào liên quan đến xung đột, đồng thời nhấn mạnh lập trường ủng hộ giải pháp ngoại giao và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trước đó, ông Trump cũng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo rộng hơn đối với các quốc gia bị cho là cung cấp vũ khí cho Iran, bao gồm đề xuất áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ các nước này, trong đó Trung Quốc và Nga được xem là những đối tượng chịu ảnh hưởng tiềm tàng.

Hai tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất được trưng bày trong một cuộc tuần hành kỷ niệm 47 năm ngày chiến thắng Cách mạng Hồi giáo tại Quảng trường Tự do ở Tehran. Ảnh: BLOOMBERG

Các diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Washington đang gia tăng áp lực ngoại giao và kinh tế nhằm hạn chế năng lực quân sự của Iran, sau nhiều tuần căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Tehran, cùng các cuộc giao tranh và không kích vào các cơ sở quân sự trong khu vực.

Một số báo quốc tế cho rằng phát biểu mới nhất của ông Trump phản ánh chiến lược gây sức ép đa tầng, kết hợp giữa cảnh báo quân sự, trừng phạt kinh tế và đàm phán ngoại giao nhằm kiềm chế việc mở rộng hỗ trợ quân sự cho Iran từ các đối tác bên ngoài.

Hiện cả Washington và Bắc Kinh chưa đưa ra thêm phản hồi mới về các cáo buộc cụ thể liên quan đến việc chuyển giao vũ khí. Các cuộc thảo luận quốc tế về vấn đề này vẫn đang tiếp tục diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông còn nhiều biến động.

Vân Bình

Nguồn: CNN, FT