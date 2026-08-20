Phường Sầm Sơn giảm 15 trường học sau sắp xếp

Sáng 20/8, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sầm Sơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp các cơ sở giáo dục và công tác cán bộ sau sắp xếp trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên địa bàn phường Sầm Sơn có 25 trường học thuộc phường quản lý. Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, toàn phường còn 10 trường, gồm 3 trường THCS, 4 trường tiểu học và 3 trường mầm non, giảm 15 trường.

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các nhà trường.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sầm Sơn công bố các quyết định thành lập 10 trường học; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các nhà trường; thành lập 10 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường; đồng thời chỉ định cấp ủy, bí thư cấp ủy tại các trường học trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn Lê Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo phường Sầm Sơn nhấn mạnh, sắp xếp tổ chức bộ máy nói chung, mạng lưới trường học nói riêng là chủ trương lớn, nhằm tinh gọn tổ chức, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; quan trọng nhất là nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Để tổ chức bộ máy nhanh chóng ổn định, xây dựng tập thể đoàn kết và nâng cao chất lượng giáo dục, đề nghị các nhà trường chú trọng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Các đồng chí bí thư cấp ủy ngay sau khi được chỉ định khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể và duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng. Đặc biệt, không để công tác Đảng và công tác chuyên môn tách rời nhau.

Tuyệt đối không để việc sắp xếp tổ chức ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học; lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu cao nhất của việc sắp xếp. Các nhà trường cần xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, hạnh phúc; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị nhà trường, nhanh chóng hình thành tinh thần “Tổ chức mới - tư duy mới - quản trị mới - đoàn kết mới - động lực mới - chất lượng mới”.

Linh Hương