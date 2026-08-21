Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản chia sẻ thông tin, thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, các quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 21/8 đã tiến hành tham vấn qua điện thoại để chia sẻ thông tin và thảo luận biện pháp ứng phó sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vào khoảng 17 giờ ngày 20/8 (giờ Hàn Quốc), Triều Tiên đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Hoa Đông từ khu vực Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vào khoảng 17 giờ ngày 20/8 (giờ Hàn Quốc), Triều Tiên đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Hoa Đông từ khu vực Bình Nhưỡng. Các cơ quan quân sự đang phân tích vụ phóng, trong đó tập trung vào khả năng Triều Tiên đã sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu lớn 600 mm KN-25. Triều Tiên trước đây từng tuyên bố loại vũ khí này có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật “Hwasan-31”.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc: “Ba quan chức 3 nước đã chia sẻ những thông tin liên quan và thảo luận về các biện pháp ứng phó trong thời gian tới”. Thông cáo cho biết thêm: “Các cơ quan đối ngoại của ba nước duy trì một kênh để nhanh chóng chia sẻ thông tin và đánh giá mỗi khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo”.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, cơ quan phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ra “tuyên bố về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên”, trong đó nêu rõ: “Dựa trên những đánh giá hiện tại, các vụ việc này không gây ra mối đe dọa tức thời đối với nhân viên, lãnh thổ Mỹ hoặc các đồng minh của chúng tôi”. Tuyên bố cho biết thêm: “Chúng tôi nắm được các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác”, đồng thời khẳng định: “Mỹ vẫn hoàn toàn cam kết bảo vệ lãnh thổ Mỹ và các đồng minh của chúng tôi trong khu vực này”.

Vụ phóng được nhận định vừa nhằm thể hiện sự phản đối của Bình Nhưỡng trước việc các cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ. Ảnh: Scmp.

Vụ phóng diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp đưa ra những tín hiệu kêu gọi đối thoại với Triều Tiên. Trước đó, ngày 16/8, Tổng thống Trump đã chỉ thị giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận quân sự chung thường niên Hàn Quốc - Mỹ mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS). Sau đó, ngày 19/8, ông tuyên bố sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay.

Vụ phóng được nhận định vừa nhằm thể hiện sự phản đối của Bình Nhưỡng trước việc các cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ vẫn tiếp diễn dù đã được thu hẹp quy mô theo chỉ thị của Tổng thống Trump, đồng thời gây sức ép yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các cuộc tập trận này.

Thanh Vân

Nguồn: Yonhap, Chosun.