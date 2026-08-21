Mỹ phê duyệt thương vụ bán 4 máy bay tiếp dầu KC-46A cho Qatar

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 4 máy bay tiếp dầu KC-46A cho Qatar với tổng trị giá ước tính 4,5 tỷ USD, trong bối cảnh các quốc gia vùng Vịnh tăng cường năng lực phòng thủ trước những diễn biến an ninh phức tạp tại Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 4 máy bay tiếp dầu KC-46A cho Qatar với tổng trị giá ước tính 4,5 tỷ USD. Ảnh: Breakingdefense.

Theo thông báo của Cục Chính trị-Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ gửi Quốc hội, thương vụ đề xuất nhằm nâng cao khả năng của Qatar trong ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng Qatar với quân đội Mỹ và các nước đồng minh. Washington cho rằng thương vụ cũng sẽ củng cố vai trò chiến lược của Qatar đối với an ninh khu vực.

Ngoài 4 máy bay KC-46A, gói mua bán còn bao gồm 8 động cơ phản lực PW4062, 10 bộ thu cảnh báo radar AN/ALR-69A; 15 cụm bộ phát laser Guardian (GTLA) thuộc hệ thống đối phó hồng ngoại; cùng 8 bộ xử lý thay thế của hệ thống đối phó hồng ngoại dành cho máy bay cỡ lớn (LAIRCM). Qatar cũng sẽ được cung cấp các cảm biến cảnh báo tên lửa, thiết bị nhận dạng, hệ thống định vị, phụ tùng thay thế và thiết bị phục vụ huấn luyện.

Tuy nhiên, đây mới là thương vụ tiềm năng và chưa được hoàn tất. Số lượng trang thiết bị cũng như giá trị hợp đồng có thể thay đổi trong quá trình đàm phán. Quốc hội Mỹ cũng có thể can thiệp để ngăn chặn thương vụ.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp diễn sau cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Các quốc gia vùng Vịnh đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran trong 6 tháng qua.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Mỹ đã phê duyệt một số thương vụ bán vũ khí cho các nước vùng Vịnh, trong đó có vũ khí dẫn đường chính xác trị giá 2 tỷ USD cho Saudi Arabia và hệ thống chống máy bay không người lái trị giá 2 tỷ USD cho Kuwait.

Boeing, Pratt & Whitney, RTX và Northrop Grumman sẽ là những nhà thầu chính trong thương vụ KC-46A tiềm năng với Qatar. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc thực hiện thương vụ sẽ không yêu cầu Washington bố trí thêm nhân sự chính phủ hoặc đại diện nhà thầu tại Qatar.

Thanh Vân

Nguồn: Defensenews.