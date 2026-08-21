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Mỹ đầu tư 500 triệu USD thúc đẩy chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/8 Chính phủ Mỹ đã dành 500 triệu USD tài trợ cho 7 doanh nghiệp triển khai các dự án khai thác lithium, tinh chế cobalt, tái chế pin và phát triển vật liệu pin tiên tiến, trong động thái được cho là nhằm củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Mỹ đầu tư 500 triệu USD thúc đẩy chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng

Ngày 20/8 Chính phủ Mỹ đã dành 500 triệu USD tài trợ cho 7 doanh nghiệp triển khai các dự án khai thác lithium, tinh chế cobalt, tái chế pin và phát triển vật liệu pin tiên tiến, trong động thái được cho là nhằm củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Mỹ đầu tư 500 triệu USD thúc đẩy chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng

Mỹ đầu tư 500 triệu USD thúc đẩy chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Ảnh: Kitco.

Theo Reuters, các khoản tài trợ do Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cấp. Những doanh nghiệp nhận được khoản hỗ trợ lớn gồm Lilac Solutions, Jervois và Nth Cycle; ngoài ra còn có Princeton NuEnergy, Arcanum Ventures và Coreshell Technologies.

Các dự án được hỗ trợ tập trung vào những khâu quan trọng của chuỗi cung ứng pin, từ khai thác và chế biến lithium đến tinh chế cobalt, tái chế vật liệu pin và sản xuất vật liệu pin thế hệ mới. Theo giới phân tích, động thái này cho thấy Washington không chỉ chú trọng khai thác khoáng sản mà còn muốn tăng năng lực chế biến và tái chế trong nước.

Đây được xem là những mắt xích còn hạn chế trong chuỗi cung ứng pin của Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua cũng thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với khoáng sản quan trọng và vật liệu phục vụ sản xuất pin.

Reuters cho biết các khoản tài trợ lần này không được cấp trực tiếp cho các công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ của Chính phủ Mỹ có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực liên quan.

Mỹ đầu tư 500 triệu USD thúc đẩy chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng

Dự án khai thác khoáng sản của Mỹ. Ảnh: The Australia.

Một số doanh nghiệp niêm yết được các nhà đầu tư theo dõi gồm Lithium Americas, Standard Lithium, American Battery Technology Company, Li-Cycle Holdings và MP Materials. Các công ty này hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất lithium, công nghệ khai thác lithium trực tiếp, tái chế pin và đất hiếm.

Theo nhận định của Benzinga, các doanh nghiệp trên không nhận được khoản tài trợ trong đợt này. Tuy nhiên, việc Chính phủ Mỹ tiếp tục dành nguồn lực cho lĩnh vực khoáng sản quan trọng có thể tác động đến môi trường chính sách và triển vọng đầu tư của ngành trong dài hạn. Giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi liệu Washington có mở rộng hỗ trợ đối với các dự án chế biến, tinh chế và tái chế khoáng sản quan trọng trong thời gian tới hay không.

Lê Hà.

Nguồn: Thenationalnews

Từ khóa:

#Pin #chuỗi cung ứng #Doanh nghiệp #Trung Quốc #Chính phủ mỹ #Tài trợ #Tổng thống donald trump #Thị trường chứng khoán

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