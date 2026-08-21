Nga dự kiến mở rộng các nhà máy điện hạt nhân tại Siberia, Viễn Đông và vùng Ural

Ngày 20/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đang lên kế hoạch mở rộng việc xây dựng và phân bố các nhà máy điện hạt nhân tại khu vực Viễn Đông, Siberia và vùng Ural, trong khuôn khổ chiến lược phát triển dài hạn ngành năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kyivindependent.

Phát biểu tại cuộc họp về phát triển năng lượng hạt nhân của Nga, ông Putin nhấn mạnh điện hạt nhân đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia. Hiện điện hạt nhân chiếm khoảng 20% sản lượng điện của Nga và tỷ trọng này được dự báo tiếp tục tăng.

Theo Tổng thống Putin, Nga dự kiến đưa vào vận hành khoảng 30 GW công suất điện hạt nhân, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ. Kế hoạch này không chỉ nhằm thay thế các tổ máy dần hết thời hạn khai thác mà còn giúp tăng đáng kể tổng công suất điện hạt nhân của Nga.

Ông Putin cũng cho biết việc mở rộng địa bàn phân bố các tổ máy điện hạt nhân hiện đại sẽ tập trung vào Ural, Siberia và Viễn Đông. Theo ông, các dự án này sẽ tạo nền tảng cho phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực và tạo điều kiện hình thành những cơ sở sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng, trong đó có các dự án chế biến sâu tài nguyên tại Bắc Cực, Siberia và Viễn Đông.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) Alexey Likhachev cho biết trong 10 năm tới, Nga dự kiến dừng hoạt động 13 tổ máy điện hạt nhân với tổng công suất hơn 10 GW. Theo ông, số tổ máy này tương đương khoảng một phần ba số tổ máy đang vận hành.

Nga dự kiến mở rộng các nhà máy điện hạt nhân tại Siberia, Viễn Đông và vùng Ural. Ảnh: powermag.

Ông Likhachev nhấn mạnh, theo quy hoạch được Chính phủ Nga phê duyệt và có hiệu lực đến năm 2042, nước này dự kiến xây dựng 38 tổ máy điện hạt nhân. Hiện có 18 tổ máy, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ và nổi, đang được xây dựng tại Nga.

Rosatom cũng đang tham gia xây dựng 28 tổ máy điện hạt nhân tại 9 quốc gia và đã ký thỏa thuận xây dựng thêm 17 tổ máy tại 6 quốc gia. Ngoài ra, tập đoàn đang đàm phán với 15 quốc gia khác về khoảng 50 lò phản ứng tiềm năng, gồm cả các tổ máy công suất lớn và nhỏ.

Lê Hà.

Nguồn: AA.