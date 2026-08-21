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Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược, tăng cường phối hợp về bán đảo Triều Tiên

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Hàn Quốc thúc đẩy mạnh hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Bắc Kinh, đồng thời tăng cường phối hợp về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên trong chuyến thăm Seoul lần đầu tiên sau 5 năm.

Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược, tăng cường phối hợp về bán đảo Triều Tiên

Ngày 20/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Hàn Quốc thúc đẩy mạnh hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Bắc Kinh, đồng thời tăng cường phối hợp về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên trong chuyến thăm Seoul lần đầu tiên sau 5 năm.

Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược, tăng cường phối hợp về bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Yonhap.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, quan hệ Trung-Hàn đang duy trì đà phát triển ổn định sau các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước. Ông kêu gọi Seoul tiếp tục theo đuổi chính sách hữu nghị, thực dụng với Trung Quốc và tận dụng dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Tổng thống Lee đánh giá quan hệ hai nước đang được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Ông cho rằng Trung Quốc và Hàn Quốc có lợi ích đan xen và cần tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và an ninh. Seoul cũng cam kết hỗ trợ Hội nghị APEC tại Thâm Quyến vào tháng 11 và kỳ vọng đây sẽ là cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương.

Hai bên đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác kinh tế trong bối cảnh thương mại toàn cầu phân mảnh và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng. Ông Vương kêu gọi sớm hoàn tất giai đoạn hai đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Trung-Hàn. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong 21 năm liên tiếp.

Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược, tăng cường phối hợp về bán đảo Triều Tiên

Vấn đề bán đảo Triều Tiên cũng là trọng tâm trong chuyến thăm Hàn Quốc của ông Vương Nghị. Ảnh: Yonhap.

Vấn đề an ninh khu vực cũng là trọng tâm trong chuyến thăm của ông Vương Nghị. Trong cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac, Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Seoul duy trì “quyền tự chủ chiến lược”, tránh đối đầu theo khối hoặc đứng về phe nào, đồng thời phát triển quan hệ cân bằng với Trung Quốc, Mỹ và các cường quốc khác.

Ông Vương Nghị cũng kêu gọi các bên nối lại đối thoại và khôi phục lòng tin, hướng tới chung sống hòa bình giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, qua đó duy trì hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh môi trường an ninh Đông Bắc Á tiếp tục phức tạp. Triều Tiên đang tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc, trong khi Hàn Quốc duy trì liên minh an ninh với Mỹ và hợp tác với Nhật Bản.

Thu Uyên

Nguồn: Global Times, Chosunbiz.

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