Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Ông Trump cảnh báo giá xăng “chưa có dấu hiệu hạ nhiệt” cho đến cuối năm

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn đáng chú ý vào sáng Chủ nhật ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những dự báo không mấy khả quan về thị trường năng lượng, thừa nhận rằng giá xăng dầu tại Mỹ có thể không giảm trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Trong một cuộc phỏng vấn đáng chú ý vào sáng Chủ nhật ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những dự báo không mấy khả quan về thị trường năng lượng, thừa nhận rằng giá xăng dầu tại Mỹ có thể không giảm trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Ông Trump thừa nhận giá xăng có thể vẫn ở mức cao trong vài tháng tới. Ảnh: AP

Đây là sự thừa nhận hiếm hoi về những hậu quả chính trị tiềm tàng bắt nguồn từ chính sách của chính quyền ông với Iran, được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm sau khi đàm phán Mỹ Iran tại Pakistan đổ vỡ khiến Mỹ tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran và eo biển Hormuz, đồng thời chỉ còn vài tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kết quả cuộc bầu cử tháng 11 tới có thể phụ thuộc lớn vào việc liệu cử tri có chấp nhận “cái giá” này hay sẽ trút giận lên các lá phiếu tại trạm xăng.

Trả lời trên chương trình “Sunday Morning Futures” (Fox News), khi được hỏi về khả năng hạ nhiệt của giá nhiên liệu, ông Trump cho biết: "Tôi nghĩ giá có thể thấp hơn, hoặc giữ nguyên, hoặc thậm chí cao hơn một chút, nhưng nhìn chung sẽ duy trì quanh mức hiện tại."

Đây được xem là bước lùi so với những tuyên bố lạc quan trước đó của chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh giá xăng tại nhiều bang đã vượt ngưỡng 4 USD/gallon và giá dầu thô Mỹ chạm mốc 104 USD/thùng.

Thay vì khẳng định giá xăng sẽ giảm ngay lập tức như trước đây, ông Trump hiện phải thừa nhận áp lực thực tế, điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình năng lượng toàn cầu.

Giá dầu toàn cầu đã chính thức vượt ngưỡng 100 USD/thùng, phản ứng tức thì sau tuyên bố cứng rắn từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Theo đó, lực lượng Mỹ sẽ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa toàn diện đối với mọi hoạt động giao thương hàng hải qua các cảng của Iran.

Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 10 giờ sáng (giờ ET), tức 14 giờ (giờ GMT) ngày 13/4. Động thái quân sự này được giới phân tích nhận định là “ngòi nổ” đẩy thị trường năng lượng vào trạng thái báo động đỏ,

Trong nước, uy tín chính trị của Tổng thống Donald Trump đã suy giảm, với các cuộc thăm dò cho thấy sự không được lòng dân rộng rãi đối với cuộc chiến với Iran trong đa số người dân Mỹ, những người ngày càng thất vọng vì giá xăng dầu leo ​​thang.

Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Donald Trump đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai. Ảnh: Getty Images

Tỷ lệ ủng hộ tổng thống đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, làm dấy lên lo ngại trong giới Cộng hòa rằng đảng này có nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Nếu kịch bản này xảy ra, việc đảng Dân chủ chiếm đa số tại bất kỳ viện nào cũng có thể khởi xướng các cuộc điều tra đối với chính quyền Tổng thống Trump và cản trở phần lớn chương trình lập pháp của ông.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, The Independent

Từ khóa:

#Iran #Bầu cử #Nhiệm kỳ #Ông trump #Giá xăng dầu #Thị trường #Chính trị #Dấu hiệu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh