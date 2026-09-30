Ông Netanyahu cảnh báo các thế lực thù địch có thể tấn công Israel trước bầu cử

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9 cho biết Israel có thông tin cho thấy các “thế lực thù địch” có thể tìm cách tấn công nước này trước cuộc bầu cử ngày 27/10, song ông không nêu cụ thể lực lượng nào bị ám chỉ.

Phát biểu trong chuyến thị sát căn cứ không quân Tel Nof, ông Netanyahu cho biết Israel đã nhận được “những dấu hiệu” cho thấy các thế lực thù địch có thể tìm cách tiến hành một cuộc tấn công trước cuộc bầu cử ngày 27/10. Thủ tướng Israel cảnh báo: “Đừng gây chuyện với chúng tôi, không phải lúc này và cũng không bao giờ”, đồng thời khẳng định Israel có khả năng đáp trả các mối đe dọa ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào.

Ông Netanyahu không nêu tên những lực lượng mà ông cho là đang có ý định tấn công Israel, cũng không công bố cụ thể nội dung thông tin tình báo mà ông đề cập. Sau tuyên bố trên, một số quan chức Israel được The Jerusalem Post dẫn lời cho biết nước này đang duy trì mức cảnh giác cao và theo dõi sát các diễn biến trong khu vực, nhưng hiện chưa có cảnh báo tình báo cụ thể về một cuộc tấn công. Một quan chức cho biết nguy cơ có thể thay đổi nhanh chóng, song tại thời điểm đó chưa có mối đe dọa cụ thể được xác định.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Israel chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử ngày 27/10. Theo Reuters, ông Netanyahu đang tập trung vào vấn đề an ninh trong chiến dịch tranh cử, nhấn mạnh các mối đe dọa từ khu vực và vai trò của ông trong việc bảo đảm an ninh cho Israel.

Sau tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu, lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid yêu cầu được cung cấp đầy đủ thông tin nếu tồn tại nguy cơ có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Ông Lapid đề nghị tổ chức cuộc thảo luận với sự tham gia của Thủ tướng, lãnh đạo phe đối lập, người đứng đầu Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) và Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương.

Trong khi đó, tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra trong lúc tại Israel đang có tranh luận về những cảnh báo liên quan nguy cơ xảy ra cuộc tấn công của Hamas trước ngày 7/10/2023. Ông Netanyahu bác bỏ các thông tin cho rằng ông từng được các nhà lãnh đạo Arab cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra. Đảng Likud của ông cũng đã có động thái pháp lý nhằm phản bác các thông tin này.

Vân Bình