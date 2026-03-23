Ông Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức tái đắc cử vị trí Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, khẳng định vị thế lãnh đạo tối cao của ông trong nhiệm kỳ mới. Việc tái đắc cử diễn ra tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) khóa XV diễn ra ngày 22/ 3. Trước đó, trong cuộc tổng tuyển cử ngày 15/3, ông Kim Jong-un và Đảng Lao động Triều Tiên đã giành chiến thắng tuyệt đối với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,93%.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói chuyện với các quan chức khi ông tham dự phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Tối cao. Ảnh: KCNA

Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp ông Kim Jong-un được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ từ khi chức vụ này được lập vào năm 2016,

Cùng với việc ông Kim Jong-un tái đắc cử, Quốc hội Triều Tiên cũng đã kiện toàn các vị trí chủ chốt. Ông Jo Yong-won được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao. Thủ tướng Pak Thae-song vẫn giữ nguyên chức vụ, trong khi cựu Thủ tướng Kim Tok-hun được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng thứ nhất, một chức vụ mới được tạo ra tại cuộc họp gần đây nhất.

Trong cuộc cải tổ, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã thôi chức vụ Ủy viên Ủy ban Quốc vụ. Trước đó, tại đại hội đảng, bà Kim được thăng chức trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Theo thông cáo, bà Kim là một trong 17 trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương nhiệm kỳ mới. Trước đó, bà là Phó ban Tuyên truyền và Cổ động của đảng.

Các đại biểu Quốc hội Nhân dân Tối cao tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào ngày 22 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Yonhapnews

Quốc hội Triều Tiên vốn được coi là cơ quan lập pháp mang tính hình thức, chủ yếu có nhiệm vụ hợp pháp hóa các quyết sách của đảng cầm quyền. Tuy nhiên, kỳ họp lần này thu hút sự chú ý đặc biệt khi Bình Nhưỡng được cho là đang cân nhắc điều chỉnh hiến pháp để phản ánh đường lối đối ngoại cứng rắn mới, trong đó có khả năng chính thức hóa quan điểm coi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”.

Trong những năm gần đây, ông Kim đã nhiều lần tuyên bố từ bỏ mục tiêu thống nhất hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, thay vào đó định nghĩa quan hệ liên Triều theo hướng đối đầu.

Nhật Lệ

Nguồn: The Korea Herald, Yonhap News Agency