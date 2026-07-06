Ông JD Vance: Nước Anh đang cần một cuộc cải tổ lớn

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Vương quốc Anh là một quốc gia “tuyệt vời”, nhưng đã không được dẫn dắt hiệu quả trong thời gian dài, đồng thời bày tỏ kỳ vọng chính phủ mới sẽ thúc đẩy những cải cách sâu rộng nhằm đưa đất nước trở lại quỹ đạo phát triển.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Euronews.

Theo Euronews, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với báo The Sunday Times được công bố ngày 5/7, ông Vance nhận định nền chính trị Anh đang đối mặt với nhiều vấn đề mang tính hệ thống. Ông cho rằng người dân Anh đang mong muốn những thay đổi mang tính cấu trúc để giải quyết các thách thức hiện nay.

Ông Vance nói: "Đây là một đất nước tuyệt vời, nhưng dường như có điều gì đó rất trục trặc trong nền chính trị Anh. Người dân đang thực sự kêu gọi những thay đổi lớn về mặt cấu trúc".

Phó Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hy vọng lãnh đạo kế nhiệm sẽ có thể đưa nước Anh “trở lại đúng hướng”. Ông nhắc đến nghị sĩ Andy Burnham như một trong những gương mặt có thể đảm nhận vai trò này, đồng thời cho rằng bất kỳ ai trở thành thủ tướng tiếp theo cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc cải tổ đất nước.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức hồi tháng trước, trong bối cảnh chịu sức ép ngày càng lớn sau kết quả không thuận lợi của Công đảng tại cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5. Ông Starmer sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng cho đến khi Công đảng hoàn tất quá trình lựa chọn người kế nhiệm.

Thượng viện Anh. Ảnh: Mallardscollection.

Theo Euronews, ông Vance nhiều lần đưa ra các ý kiến chỉ trích đối với Anh và nhiều quốc gia châu Âu kể từ khi nhậm chức vào đầu năm 2025. Các phát biểu của ông thường tập trung vào những vấn đề như nhập cư, tự do ngôn luận và định hướng chính sách của các chính phủ châu Âu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng chỉ trích cách điều hành của ông Starmer, đặc biệt liên quan đến các chính sách về nhập cư, năng lượng và một số vấn đề đối ngoại. Những khác biệt về quan điểm giữa Washington và một số đồng minh châu Âu thời gian gần đây tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lê Hà