Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận các động thái thù địch nhằm bao vây hay gây sức ép

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan mới đây tuyên bố Ankara sẽ không chấp nhận những gì ông mô tả là các động thái thù địch nhằm bao vây hay gây sức ép Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các ở Phủ Tổng thống tại thủ đô Ankara, ngày 7/9/2026. Ảnh: aa.

Tuyên bố được ông Erdogan đưa ra sau cuộc họp Nội các tại thủ đô Ankara ngày 7/9, trong đó ông đề cập đến hai vụ tai nạn hàng hải, việc tăng cường quan hệ với một khối an ninh ở châu Á và sức ép kinh tế ngày càng gia tăng từ cuộc khủng hoảng khu vực liên quan đến Iran.

Tổng thống Erdogan khẳng định: “Chúng tôi sẽ không đứng ngoài trước những bước đi thù địch nhằm bao vây đất nước trong khu vực”. Ông nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép bất kỳ bên nào tiến hành các hoạt động nhằm vào những vùng đất mà người dân nước này đã phải hy sinh để xây dựng và bảo vệ.

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng một quốc gia độc lập, ổn định và thịnh vượng, bất chấp những nỗ lực cản trở con đường phát triển của nước này.

Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không thù địch với bất kỳ quốc gia, cộng đồng, tôn giáo hay nền văn hóa nào, song sẽ tiếp tục phản đối những hành động mà Ankara cho là bất hợp pháp và áp bức, bất kể xuất phát từ đâu. Ông đồng thời nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường quan hệ với các quốc gia và cộng đồng mà nước này coi là bạn bè, đối tác và đồng minh.

Liên quan quan hệ với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Erdogan cho rằng tổ chức này có thể đóng vai trò bổ trợ cho Liên hợp quốc trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và chính trị. Ông cho biết kim ngạch thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thành viên SCO đạt gần 150 tỷ USD/năm và Ankara muốn tiếp tục gia tăng theo hướng cân bằng hơn. Tại Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 1/9, ông Erdogan tham dự với tư cách khách mời danh dự và có các cuộc gặp với nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc gặp bên lề Hội nghị SCO ở Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 1/9/2026. Ảnh: AP.

Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Erdogan tiếp tục chỉ trích Israel, cho rằng các hành động của nước này đã làm suy yếu khuôn khổ thỏa thuận đạt được hồi tháng 6 và khiến “Thỏa thuận Islamabad” mất hiệu lực. Ông nhận định căng thẳng trong khu vực sẽ chưa thể lắng dịu nếu không có sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với các cơ hội hòa bình.

Về kinh tế, Tổng thống Erdogan thừa nhận cuộc khủng hoảng liên quan Iran đang gây sức ép lạm phát đối với nhiều nền kinh tế, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cảnh báo giá dầu và nhiên liệu có thể tiếp tục tăng trên toàn cầu nếu căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới, không được giải quyết. Ông khẳng định Ankara sẽ không thay đổi chính sách kinh tế, tiếp tục ưu tiên đầu tư, việc làm, sản xuất và xuất khẩu, đồng thời kiên trì các biện pháp kiểm soát lạm phát.

Thanh Hằng

Nguồn: Turkiye, aa.