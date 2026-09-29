Tổng thống Putin ký sắc lệnh tăng quy mô quân đội Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang thêm 15.500 quân nhân tại ngũ, nâng tổng số quân nhân tại ngũ của Nga lên khoảng 1,55 triệu người.

Theo hãng tin RIA Novosti, sắc lệnh mới nâng tổng quy mô lực lượng vũ trang Nga lên 2.441.630 người, bao gồm quân nhân tại ngũ và lực lượng nhân viên dân sự. Văn bản không nêu lý do cụ thể cho quyết định tăng quân số, đồng thời yêu cầu Chính phủ Nga bảo đảm nguồn ngân sách cần thiết để Bộ Quốc phòng triển khai.

Theo sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga ngày 28/9, Chính phủ được yêu cầu bố trí các khoản ngân sách liên bang cần thiết cho Bộ Quốc phòng để duy trì quy mô mới của lực lượng vũ trang. Sắc lệnh có hiệu lực ngay trong ngày được ký.

Đây là lần thứ tư trong năm nay Nga điều chỉnh tăng quy mô lực lượng vũ trang. Tính từ tháng 3, tổng số quân nhân được bổ sung khoảng 48.000 người.

Việc Nga tăng quân số được công bố cùng thời điểm dự thảo ngân sách liên bang cho thấy chi tiêu quốc phòng tiếp tục ở mức cao. Được biết, Nga dự kiến dành khoảng 17.100 tỷ ruble (hơn 200 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm 2027, tăng khoảng 27% so với mức dự toán ban đầu. Tổng chi quốc phòng trong ba năm tới dự kiến đạt khoảng 50.000 tỷ ruble.

Các nguồn tin cũng cho biết, Nga đang điều chỉnh một số chỉ tiêu tài khóa, trong đó dự báo thâm hụt ngân sách năm 2026 được nâng lên 3,2% GDP, trong khi nguồn thu từ dầu khí được điều chỉnh giảm. Dự thảo ngân sách năm 2027 dự kiến được trình Quốc hội trước ngày 1/10.

Sắc lệnh tăng quân số được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn đang có các hoạt động quân sự trên chiến trường. Trong những tháng qua, Ukraine nhiều lần cảnh báo khả năng Nga tiến hành động viên bổ sung. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ những thông tin cho rằng nước này đang chuẩn bị một đợt động viên mới.

Tổng thống Putin ngày 25/9 cũng tuyên bố Nga không chuẩn bị cho bất kỳ hình thức xung đột nào với các nước châu Âu, đồng thời bác bỏ những nhận định cho rằng Moscow có kế hoạch tiến hành hành động quân sự nhằm vào châu Âu.

Thu Uyên