Nhật Bản họp Hội đồng chuyên gia thúc đẩy năng lực tình báo

Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của hội đồng chuyên gia về tăng cường năng lực tình báo, đồng thời xem xét các biện pháp chống hoạt động gián điệp và can thiệp từ nước ngoài.

Chủ trì cuộc họp của hội đồng gồm 17 thành viên, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận diện nhanh chóng và chính xác những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia cũng như sự an toàn của người dân. Bà cho rằng Nhật Bản cần xây dựng và công bố một “Chiến lược tình báo quốc gia” làm định hướng trung và dài hạn cho các hoạt động tình báo.

Theo Thủ tướng Takaichi, các mối đe dọa hiện nay bao gồm tấn công mạng nhằm vào khu vực công và tư nhân, rò rỉ công nghệ tiên tiến liên quan đến các đối tượng tình báo nước ngoài và các chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch nhằm tác động đến dư luận. Bà nhấn mạnh khó có thể nắm bắt đầy đủ tình hình nếu không tích hợp và phân tích thông tin thu thập từ nhiều lĩnh vực như ngoại giao, quốc phòng, an ninh công cộng, kinh tế và công nghệ.

Hội đồng gồm các học giả, đại diện truyền thông, giới doanh nghiệp và quan chức chính phủ. Ngoài việc tăng cường năng lực thu thập, phân tích thông tin từ nước ngoài, hội đồng sẽ thảo luận về luật chống gián điệp, các biện pháp ngăn chặn sự can thiệp không phù hợp từ nước ngoài và khả năng thành lập một cơ quan tình báo đối ngoại độc lập.

Theo các nguồn tin, dựa trên kết quả thảo luận của hội đồng, chính phủ Nhật Bản có thể trình Quốc hội các dự luật liên quan ngay trong kỳ họp thường niên năm tới. Nội dung thảo luận dự kiến cũng bao gồm cả việc xây dựng cơ chế giám sát dân chủ nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của người dân, trong bối cảnh có những lo ngại rằng các biện pháp chống can thiệp nước ngoài có thể dẫn tới việc gia tăng giám sát xã hội. Phạm vi và các tiêu chuẩn đối với hoạt động tình báo ở nước ngoài cũng sẽ được xem xét.

Nhật Bản đã thành lập Hội đồng Tình báo Quốc gia do Thủ tướng Takaichi đứng đầu và Cục Tình báo Quốc gia làm cơ quan thư ký vào tháng 7 năm nay, sau khi luật liên quan được thông qua hồi tháng 5. Chính phủ của bà Takaichi đặt mục tiêu thành lập một cơ quan tình báo độc lập, mô hình tương tự Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), vào tháng 3/2028.

Ngọc Liên