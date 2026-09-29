Triều Tiên tiếp tục duy trì năng lực răn đe hạt nhân để bảo vệ chủ quyền và an ninh

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-kyong ngày 28/9 khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên “không thể đảo ngược trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục duy trì năng lực răn đe hạt nhân để bảo vệ chủ quyền và an ninh.

Phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 ở New York, ông Kim Son-kyong tuyên bố năng lực răn đe hạt nhân của Triều Tiên là “lực lượng tuyệt đối và không thể đảo ngược” nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và hòa bình trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này đã được xác lập cả về thực tế và pháp lý, “không thể bị đảo ngược trong bất kỳ hoàn cảnh nào bởi bất kỳ ai”. Ông đồng thời khẳng định Triều Tiên sẽ thực hiện “sứ mệnh của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm”.

Tuyên bố được đưa ra khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 22/9 đề xuất lộ trình, theo đó, trước tiên ngăn chặn, sau đó từng bước cắt giảm năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, hướng tới mục tiêu lâu dài xây dựng “bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân”.

Ông Kim cho rằng việc không xảy ra xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên là nhờ năng lực hạt nhân và quân sự của Bình Nhưỡng. Theo ông, năng lực răn đe quân sự mạnh mẽ của Triều Tiên đã ngăn chặn các hành động sử dụng vũ lực và góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Kim khẳng định chủ quyền và an ninh của Triều Tiên “đã được bảo đảm vững chắc bằng sức mạnh và ý chí mạnh mẽ và sẽ không thay đổi”. Những tuyên bố này tiếp tục thể hiện lập trường của Bình Nhưỡng về việc duy trì năng lực hạt nhân.

Về quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc, ông Kim không đề cập đến mong muốn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thay vào đó, ông chỉ trích hợp tác quân sự Mỹ-Hàn, cho rằng đây là “một khối quân sự toàn diện và mang tính xâm lược”. Ông cũng cáo buộc các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là những cuộc diễn tập mô phỏng tác chiến thực tế và cho rằng Washington đang tìm cách đối đầu quân sự với Bình Nhưỡng.

Thúy Hà