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EU phê duyệt 5 dự án quốc phòng chung trị giá 325 triệu euro

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) vừa phê duyệt 5 Dự án Quốc phòng châu Âu vì Lợi ích Chung (EDPCI), mở đường cho các dự án này tiếp cận khoản tài trợ trị giá 325 triệu euro từ EU nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

EU phê duyệt 5 dự án quốc phòng chung trị giá 325 triệu euro

Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) vừa phê duyệt 5 Dự án Quốc phòng châu Âu vì Lợi ích Chung (EDPCI), mở đường cho các dự án này tiếp cận khoản tài trợ trị giá 325 triệu euro từ EU nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

EU phê duyệt 5 dự án quốc phòng chung trị giá 325 triệu euro

Các dự án được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP), tập trung vào những lĩnh vực được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và quốc phòng của EU, nhưng có quy mô hoặc mức độ phức tạp vượt quá khả năng thực hiện riêng lẻ của từng quốc gia thành viên.

Được biết, năm dự án hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như máy bay không người lái và hệ thống chống máy bay không người lái, phòng thủ trên biển và dưới biển, phòng không và phòng thủ tên lửa, năng lực quốc phòng trong không gian, cũng như bảo vệ sườn phía Đông của EU. Trong đó, các dự án về máy bay không người lái và chống máy bay không người lái, cùng các biện pháp tăng cường bảo vệ sườn phía Đông, được xác định là những nội dung trọng tâm. Các sáng kiến còn lại hướng tới tăng cường năng lực phòng thủ hàng hải, xây dựng hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như phát triển năng lực phòng thủ dựa trên không gian.

Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đã dành 325 triệu euro, tương đương khoảng 370 triệu USD, để hỗ trợ các dự án này. Năm dự án hiện đủ điều kiện nhận tài trợ từ EU, qua đó tạo nền tảng cho việc triển khai ban đầu và khả năng tiếp cận thêm nguồn vốn từ Quỹ Cạnh tranh châu Âu theo kế hoạch.

Đáng chú ý, Ukraine sẽ tham gia 4 trong 5 dự án, trong khi Na Uy cũng được đề cập là đối tác trong một số hoạt động hợp tác. Việc đưa Ukraine tham gia các chương trình quốc phòng chung được xem là một phần trong nỗ lực của EU nhằm tăng cường hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng của nước này và tận dụng kinh nghiệm thực tế của Ukraine trong phát triển các công nghệ quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Ireland Helen McEntee cho biết, các dự án sẽ góp phần tăng cường khả năng bảo vệ những lĩnh vực quan trọng như không gian, không phận, biển và hệ thống cáp ngầm dưới biển. Ủy viên Quốc phòng và Không gian EU Andrius Kubilius nhận định quyết định trên thể hiện việc các nước thành viên đang tăng cường phối hợp, tập hợp nguồn lực và cùng đầu tư vào những năng lực thiết yếu đối với an ninh châu Âu.

Các dự án EDPCI là một phần trong nỗ lực rộng hơn của EU nhằm thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng và nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng của khối trong những năm tới.

Thu Uyên

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#Dự án #Năng lực #công nghiệp quốc phòng #Máy bay không người lái #Euro #Liên minh châu âu #phê duyệt #Phòng thủ tên lửa #Chương trình #Hệ thống phòng không

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