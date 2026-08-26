Tổng thống Erdogan: Không ai có thể vạch đường biên giới cho Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 25/8 tuyên bố không một chủ thể nào có thể quyết định đường hướng hay giới hạn chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định Ankara sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia và hỗ trợ các nước láng giềng bất chấp những phản đối từ bên ngoài.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TRT.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp Nội các tại Ahlat, tỉnh Bitlis, trong bối cảnh căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel gia tăng liên quan tới vai trò của Ankara tại Syria. Ông Erdogan nhấn mạnh: “Không một chủ thể nào ngoài nhân dân có thể vạch ra con đường hay đường biên giới cho Thổ Nhĩ Kỳ và chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ.” Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các kịch bản xung đột mới đang được thúc đẩy trong khu vực và khẳng định Ankara sẽ không cho phép những kịch bản này trở thành hiện thực. Ông đồng thời tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không có “chương trình nghị sự hay ý đồ ngầm”, đồng thời sẽ không từ bỏ việc hỗ trợ quá trình phục hồi của các nước láng giềng chỉ vì điều đó khiến một số lực lượng không hài lòng.

Trong phát biểu, Tổng thống Erdogan cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thỏa hiệp về các nguyên tắc và lợi ích quốc gia, đồng thời tiếp tục đứng bên các quốc gia đồng minh và những nước mà Ankara coi là “anh em”. Ông nhấn mạnh mục tiêu của chính sách đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ là thúc đẩy hòa bình, công lý, ổn định và an ninh trong khu vực.

Căn cứ không quân Abu Duhur ở miền Bắc Syria. Ảnh: TRT.

Tuyên bố trên được đưa ra trong lúc quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Israel tiếp tục căng thẳng sau vụ Israel không kích căn cứ không quân Abu Duhur ở miền Bắc Syria ngày 18/8. Israel cho rằng sự hiện diện quân sự tiềm tàng của Thổ Nhĩ Kỳ tại cơ sở này có thể đe dọa lợi ích an ninh của Israel, trong khi Ankara bác bỏ cáo buộc và tiếp tục khẳng định ủng hộ quá trình tái thiết, ổn định Syria. Những diễn biến này đang làm gia tăng nguy cơ đối đầu giữa hai nước tại Syria, đồng thời Washington đã thúc đẩy một cơ chế giảm xung đột giữa Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Vân Bình

Nguồn: TRT.