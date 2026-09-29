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Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết, Copenhagen kỳ vọng NATO sẽ duy trì và từng bước tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland và khu vực Bắc Cực trong dài hạn, sau khi Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận an ninh mới.

Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết, Copenhagen kỳ vọng NATO sẽ duy trì và từng bước tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland và khu vực Bắc Cực trong dài hạn, sau khi Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận an ninh mới.

Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland

Phát biểu tại Brussels (Bỉ) ngày 28/9, ông Bruus cho biết. Đan Mạch khá lạc quan về khả năng sứ mệnh Arctic Sentry của NATO tiếp tục hoạt động sau năm nay và tiến tới trở thành một cơ chế thường trực tại khu vực. Theo ông, các đồng minh NATO đang phát đi những tín hiệu tích cực về việc duy trì sự hiện diện quân sự gia tăng tại Greenland cũng như toàn bộ khu vực Bắc Cực.

NATO khởi động Arctic Sentry đầu năm nay nhằm tăng cường các hoạt động tuần tra và tập trận tại Bắc Cực. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, các đồng minh NATO đang phát đi những tín hiệu tích cực về việc duy trì sự hiện diện quân sự gia tăng tại Greenland cũng như khu vực Bắc Cực rộng lớn hơn.

Theo ông Bruus, Đan Mạch hy vọng Arctic Sentry không chỉ được duy trì trong thời gian ngắn mà có thể tiếp tục sau năm nay và năm sau, qua đó trở thành một cơ chế thường trực nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO tại khu vực.

Thỏa thuận an ninh được Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo Đan Mạch và Greenland ký tại Liên hợp quốc tuần trước dự kiến cho phép Mỹ bổ sung thêm hai căn cứ bên cạnh căn cứ hiện có tại Greenland. Thỏa thuận cũng dự kiến tăng cường vai trò của NATO trong bảo đảm an ninh tại khu vực.

Ông Bruus cho rằng vai trò của NATO tại Bắc Cực ngày càng quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến băng tan, tạo điều kiện cho các tuyến hàng hải mới. Theo ông, sự gia tăng quan tâm của Nga, Trung Quốc và các nước khác đối với Bắc Cực đòi hỏi NATO phải tăng cường hiện diện tại khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch nhấn mạnh Copenhagen hiện “khá lạc quan” về khả năng sự hiện diện quân sự gia tăng của NATO tại Greenland và Bắc Cực sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, việc duy trì hoạt động của NATO tại Greenland và Bắc Cực không chỉ liên quan đến tuần tra, tập trận mà còn góp phần tăng cường khả năng giám sát và bảo đảm an ninh trong một khu vực ngày càng có vai trò quan trọng về hàng hải và chiến lược.

Thu Uyên

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