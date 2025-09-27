Ocean Edu ký kết hợp tác chiến lược với MSB: Học tiếng Anh chuẩn quốc tế, tiện ích tài chính trong một chạm

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Sự kiện quan trọng này đánh dấu bước tiến trong việc kết nối giải pháp tài chính hiện đại với chương trình học tiếng Anh chuẩn quốc tế, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho học viên, phụ huynh và cán bộ giáo viên.

Đại diện tham gia lễ ký kết phía Ocean Edu là Cô Vũ Thị Thanh Loan - Tổng Giám đốc và phía Ngân hàng MSB là ông Phạm Hồng Phú - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng bán lẻ, cùng đại diện Ban lãnh đạo cấp cao, các giám đốc, cán bộ quản lý đến từ hai đơn vị.

Giá trị chiến lược từ thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại lễ ký kết, Thầy Phạm Minh Tiên – Phó Tổng Giám đốc Ocean Edu – nhấn mạnh: “Đây là cột mốc quan trọng thể hiện quyết tâm của Ocean Edu trong việc mở rộng cơ hội học tập tiếng Anh chuẩn quốc tế cho học sinh Việt Nam, đồng thời mang đến sự thuận tiện hơn cho phụ huynh trong hành trình đầu tư cho con”.

Thầy Phạm Minh Tiên - Phó Tổng Giám đốc Ocean Edu chia sẻ về kỳ vọng hợp tác sẽ tạo ra cơ hội học tập mới cho học viên thông qua các chính sách hỗ trợ tài chính từ MSB.

Đại diện MSB, ông Phạm Hồng Phú – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ – cũng khẳng định: “MSB sẽ mang đến những giải pháp tài chính thông minh, thanh toán hiện đại và nhiều ưu đãi đặc biệt, giúp phụ huynh yên tâm khi đồng hành cùng con trên hành trình học tập”.

Những giá trị thiết thực từ hợp tác MSB – Ocean Edu

Thông qua hợp tác này, phụ huynh và học sinh sẽ được trải nghiệm gói tài chính học đường từ MSB bao gồm mở tài khoản, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, trả góp học phí ưu đãi và bảo hiểm học đường. Hệ thống thanh toán hiện đại, linh hoạt với nhiều kênh không tiền mặt và lựa chọn trả chậm cũng giúp phụ huynh chủ động hơn trong quản lý tài chính. Song song với đó là các chương trình ưu đãi như miễn giảm phí, tặng quà khi đăng ký khóa học tại Ocean Edu khi mở thẻ và sử dụng dịch vụ MSB.

Hợp tác chiến lược giữa Ocean Edu và MSB mang tới cho phụ huynh và học viên cơ hội tiếp cận chương trình tiếng Anh chuẩn quốc tế với giải pháp thanh toán toàn diện: chi phí tối ưu, nhiều chính sách ưu đãi rõ ràng, nhờ đó giảm bớt gánh nặng tài chính. Nhà trường và giáo viên có thêm phúc lợi tài chính, hoạt động cộng đồng gắn kết và môi trường giảng dạy hiện đại hơn. Với cộng đồng, sự hợp tác này lan tỏa kiến thức tài chính và ngoại ngữ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Anh ngữ tại Việt Nam.

Bà Vũ Thị Thanh Loan - Tổng giám đốc Ocean Edu và ông Phạm Hồng Phú - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ MSB đại diện ký kết hợp tác chiến lược.

Ngoài ra, chương trình hợp tác còn mang đến những ưu đãi dịch vụ tài chính, đồng thời tổ chức các workshop chuyên đề về quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng sử dụng thẻ và tín dụng an toàn, hỗ trợ nâng cao kiến thức tài chính trong đời sống hàng ngày.

Thành lập từ năm 2007, Ocean Edu hiện có gần 200 chi nhánh trên toàn quốc, phục vụ hàng trăm nghìn học viên mỗi năm. Với đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài cùng chương trình học chuẩn quốc tế từ các nhà xuất bản hàng đầu thế giới, Ocean Edu đã khẳng định vị thế là một trong những hệ thống đào tạo tiếng Anh uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Ông Phạm Hồng Phú - PTGĐ Ngân hàng Bán lẻ MSB chia sẻ về giải pháp tài chính toàn diện đồng hành cùng phụ huynh và học sinh trên hành trình học tập.

MSB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với các sản phẩm tài chính tiện ích, hiện đại và thân thiện. Việc kết hợp giữa MSB và Ocean Edu là minh chứng cho xu hướng gắn kết giữa giáo dục và tài chính nhằm mang lại trải nghiệm toàn diện, thuận lợi và an toàn cho khách hàng.

Bước tiến mới cho giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam

Lễ ký kết hợp tác giữa Ocean Edu và MSB một lần nữa khẳng định xu hướng gắn kết giữa lĩnh vực tài chính và giáo dục, nhằm tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Thông qua sự đồng hành này, phụ huynh và học sinh sẽ được trải nghiệm nhiều giải pháp học tập tiện lợi hơn, đồng thời có thêm cơ hội tiếp cận với các chương trình ưu đãi giá trị.

Với lợi thế gần 200 chi nhánh trên toàn quốc, cùng tiềm lực tài chính và công nghệ từ MSB, Ocean Edu tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ góp phần tạo nên môi trường học tập hiện đại, đồng bộ và dễ tiếp cận hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng của Ocean Edu mà còn là tín hiệu tích cực cho sự phát triển chung của ngành giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng.

Mai Hoan