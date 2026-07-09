Nuôi giun quế - lợi ích kép trong sản xuất nông nghiệp

Cùng với xu hướng phát triển nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, nhiều hộ dân đã lựa chọn mô hình nuôi giun quế như một hướng đi hiệu quả. Với chi phí đầu tư không lớn, kỹ thuật nuôi đơn giản, giun quế không chỉ góp phần xử lý chất thải chăn nuôi mà còn tạo ra nguồn phân bón hữu cơ và thức ăn giàu dinh dưỡng cho vật nuôi, mang lại lợi ích kép về kinh tế và môi trường.

Chuồng nuôi giun quế tại trang trại xã Quảng Ngọc.

Giun quế là loài dễ nuôi, ít dịch bệnh, có khả năng phân hủy nhanh chất thải chăn nuôi và nhiều loại phụ phẩm hữu cơ. Phân giun giàu vi sinh vật có lợi, giúp cải tạo đất, tăng độ tơi xốp và bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng. Trong khi đó, giun thương phẩm là nguồn thức ăn giàu đạm cho gà, vịt, cá, lươn, ếch và nhiều vật nuôi khác.

Theo anh Lê Văn Tình, xã Biện Thượng, người có nhiều năm nuôi giun quế, để giun sinh trưởng tốt cần bảo đảm môi trường nuôi phù hợp. Chuồng nuôi nên có mái che, đáy có lỗ thoát nước để tránh ngập úng; thức ăn chủ yếu là phụ phẩm nông nghiệp đã ủ hoai như rơm rạ, bã đậu, vỏ rau, củ, quả hoặc phân bò, dê. Người nuôi cần duy trì độ ẩm khoảng 65% đến 75%, định kỳ bổ sung thức ăn và giữ nền chuồng luôn thông thoáng. Sau khoảng 45 đến 60 ngày có thể thu hoạch giun thương phẩm; sau 2 đến 3 tháng thu phân giun và tách giun giống để nhân đàn hoặc bán cho các hộ có nhu cầu.

Trong sản xuất nông nghiệp, phân giun được xem là loại phân hữu cơ tự nhiên giàu dinh dưỡng, giúp đất tơi xốp, giữ ẩm tốt, phù hợp với hầu hết các loại cây trồng. Ngoài ra, giun còn là nguồn thức ăn giàu protein, góp phần giảm chi phí chăn nuôi.

Tại trang trại của chị Nguyễn Thị Hoan, xã Quảng Ngọc, giun quế là mắt xích quan trọng trong mô hình sản xuất khép kín. Phân gia súc, rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp được tận dụng để nuôi giun; giun làm thức ăn cho gà, còn phân giun được bón cho cây trồng. Nhờ đó, chất thải được tái sử dụng hiệu quả, giảm chi phí sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường. Theo chị Hoan, sau một thời gian áp dụng, đàn gà được bổ sung giun quế có sức đề kháng tốt hơn, ít mắc một số bệnh thông thường, sinh trưởng nhanh, đẻ khỏe và cho chất lượng thịt cao hơn.

Không chỉ phát huy hiệu quả trong chăn nuôi, phân giun còn được nhiều hộ dân sử dụng trong trồng trọt. Ông Đỗ Văn Mùi, người có nhiều năm trồng cây ăn quả tại xã Thọ Xuân, cho biết gia đình sử dụng phân giun để bón lót, bón thúc trước khi cây ra hoa và sau mỗi đợt thu hoạch. Theo ông, phân giun giúp cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng, tăng độ tơi xốp, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, nuôi giun quế còn góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường. Chất thải hữu cơ được xử lý nhanh, giảm mùi hôi, hạn chế ruồi, muỗi và nguy cơ phát sinh dịch bệnh, tạo môi trường chăn nuôi sạch hơn.

Hiện nay, giun quế giống có giá từ 15.000 đến 30.000 đồng/kg; giun thương phẩm từ 80.000 đến 120.000 đồng/kg; phân giun từ 3.000 đến 7.000 đồng/kg tùy chất lượng, còn phân giun dạng viên khô có giá khoảng 20.000 đồng/kg.

Với những giá trị về kinh tế và môi trường, nuôi giun quế không chỉ mang lại nguồn thu cho người sản xuất mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Việc tận dụng chất thải chăn nuôi để tạo ra phân bón hữu cơ và nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng là hướng đi phù hợp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Bài và ảnh: Lê Ngọc